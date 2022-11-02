Арестович пояснив, чи допоможуть Путіну іранські ракети

Арестович: іранські ракети можуть погіршити ситуацію в Україні, але принципово її не вирішать

Ракети, які Іран має передати Росії для війни прости України, дозволять російському диктатору Володимиру Путіну трохи продовжити своє правління, але ситуацію не змінять. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович на каналі Фейгін Live.

«Формально для пересічного українця особливо нічого не зміниться, тому що бахкали крилатою ракетою, що «Іскандери» бахкали, що ці будуть бахкати», – сказав Арестович.

За його словами, РФ замовляють ці ракети, тому що їхні закінчуються, їхня кількість буде обмежена. «Тому що ракети більш складний виріб, ніж дрон. Дронів 500 використали, ще 200-300 повинні приїхати», – зазначив радник Офісу президента.

Арестович додав, що іранські ракети можуть погіршити ситуацію в Україні, але принципово її не вирішать. Це, за його словами, – безглузде затягування війни. І його завдання – продовжити життя Путіна як політичної фігури. «Вся ця іранська требуха, вона не буде ні в кількостях, ні в якості, які дозволять переломити ситуацію», – підсумував радник Банкової.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМУ, Іран готується передати Росії тисячу одиниць ракет та безпілотників. Також Повітряні сили повідомили, де Росія планує розмістити іранські ракети.