Путін прийшов до влади через убивство. Журналісти оприлюднили велике розслідування

1998 року заступник головного редактора видання, яке написало про незаконне призначення Володимира Путіна директором ФСБ, прожив після публікації менше двох тижнів

Російський журналіст загинув після того, як його видання опублікувало «першу біографію» Путіна

Заступник головного редактора неіснуючого нині видання «Юридичний Петербург сьогодні» Анатолій Левін-Уткін був знайдений мертвим через тиждень після того, як його видання написало статтю про незаконне призначення Володимира Путіна директором Федеральної служби безпеки.

Про убивство журналіста нагадали у спеціальному проєкті-розслідуванні перших кроків Володимира Путіна у владі видання «Радіо Свобода» та «Настоящєє врємя».

25 липня 1998 року Путін був призначений директором ФСБ. 12 серпня видання «Юридичний Петербург сьогодні» опублікувало статтю під назвою «Підполковник Путін незаконно очолив ФСБ». У статті йшлося про те, що, згідно із штатним розкладом, цю спецслужбу може очолювати людина у званні мінімум генерал-лейтенанта, тож Володимир Путін отримав цю посаду із порушенням закону.

Матеріал, який пізніше назвали «першою біографією» Путіна, був підписаний редакційним псевдонімом «А.Кириленко». Розслідувачі дізналися, що одним із авторів цієї статті був заступник головного редактора видання Анатолій Левін-Уткін. Через вісім днів, 20 липня, на нього був здійснений напад. Невідомі побили Левіна-Уткіна арматурою, через чотири дні він помер у лікарні. Убивць так і не знайшли.

Олексій Домнін, який працював тоді головним редактором «Юридичного Петербурга сьогодні», розповів журналістам, що після виходу статті з ним зустрічалася «людина від Путіна». Ця особа, за словами Домніна, дорікала йому за «погану фотографію Путіна».

«Радіо Свобода» знайшло і опублікувало ту статтю про порушення при призначенні Володимира Путіна.

Нагадаємо, 20 червня був знайдений із кулею в голові на кухні власної квартири в Красногорську Московської області полковник ФСБ у відставці Вадим Зимін, який носив ядерну валізку за Володимиром Путіним.