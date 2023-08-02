Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії

Розвідка не називає ім'я заколотника, що не перешкодити підготовці цього прекрасного проєкту

Усередині російських еліт є багато конфліктів і далі вони будуть лише наростати. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

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«Є багато конфліктів усередині російських і путінських навіть еліт, і вони, звичайно, будуть лише наростати. Те, що ми побачили з історії Пригожина – це така певна верхівка айсберга. Усередині там також дуже багато цікавих процесів», – сказав Юсов.

Відповідаючи на запитання, чи може статися ще один заколот із походом на Москву, Юсов зазначив, що у розвідки є міркування з приводу того, хто теоретично може бути очільником цього заколоту. «Але якщо ми зараз назвемо якесь конкретне прізвище, то ми можемо перешкодити підготовці цього прекрасного проєкту і можемо завадити втіленню його у життя. Тому нехай готуються. Справді, в імперії, яка помирає, є чимало охочих забезпечити собі майбутнє вже у постпутінській РФ – або в тому, що від неї залишиться», – заявив представник ГУР.

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Стосовно повторної атаки безпілотників на комплекс «Москва-сіті» у столиці РФ він зауважив, що це сталося, бо путінська Росія напала на Україну і розв’язала геноцидну війну проти українців.

До слова, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що збройні повстання у Росії по типу пригожинського спричинять лише абсолютний розвал РФ.