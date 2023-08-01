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Соратник Зеленського розповів про велику помилку Ходорковського і Каспарова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соратник Зеленського розповів про велику помилку Ходорковського і Каспарова
Будь-яке масштабне повстання у РФ може «призвести до війни всіх проти всіх»
фото з відкритих джерел

Опозиціонери або хтось із власників ПВК не зможуть очолити російську владу

Російські опозиціонери так званої білоемігрантської опозиції вважають, що збройні повстання у Росії по типу Пригожинського бунту дадуть змогу взяти владу у Росії Навальному чи Ходорковському. Проте насправді подібні бунти у РФ спричинять лише її абсолютний розвал. Про це в інтерв’ю «Главком» розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

Як каже Дунда, у Російській Федерації знищені будь-які інститути передачі влади. Тому будь-яке масштабне російське повстання може «призвести до війни всіх проти всіх».

«Я думаю, вони (російські опозиціонери – «Главком») усвідомлять трохи пізніше, чому Пригожин, Ходорковський, Навальний, або хтось із власників ПВК не зможуть очолити владу. Бо на сьогоднішній день у Російській імперії знищені будь-які інститути передачі влади. І той же умовний Татарстан, дивлячись, як Пригожин далеко зайшов, поставить собі питання, чому ми маємо підкорятися Пригожину? І відповідно, умовний Пригожин може контролювати крісло у Кремлі, але контролювати і очолити легітимність як майбутній імператор Російської імперії він не може. Фактично це призведе до війни всіх проти всіх і нам до цього потрібно готуватися. І нам, і нашим західним партнерам», – пояснив «слуга».

Дунда каже, раніше російська опозиція раніше відкидала варіант, що влада у РФ може передаватися лише шляхом збройного перевороту.

«Я мав розмову 1 грудня з представниками так званої білоемігрантськоїі опозиції: Ходорковський, Каспаров, Невзлін тощо. Вони тоді не сприймали позицію про те, що влада у Росії, у Російській імперії може передаватися лише шляхом використання зброї: через кров. Тоді Ходорковський кричав про те, що взагалі «Російська імперія не розвалиться, шансів взагалі немає, давайте про це не говорити, ми владу візьмемо якимось демократичним шляхом». При цьому вони не говорили, яким це демократичним шляхом», – каже нардеп.

Проте, за словами нардепа, повстання «вагнерівців» на чолі з Євгеном Пригожином різко змінило їхню думку.

«Після маршу Пригожина більшість цих представників білоемігрантської опозиції, і той же Ходорковський, почали кричати: «а давайте підтримаємо ці рухи». Вони знайшли шлях, яким чином оформити владу і сісти у крісло у Кремлі. Але вони досі не розуміють, що такі марші не приведуть до влади у Росії умовного Навального чи Ходорковського. Марші призведуть до того, що Російська імперія взагалі розвалиться», – зазначає нардеп.

Нагадаємо, починаючи з 24 лютого 2022 року точиться чимало питань стосовно того, що таке насправді «перемога для України». За словами народного депутата України від фракції «Слуга народу» Олега Дунди, наша перемога може відбутися лише за однієї умови – зникнення Росії.

До слова, основними лідерами розвалу Росії стане невелика кількість регіонів РФ.

Читайте також: Нардеп Олег Дунда: Нам потрібно буде співпрацювати з такими виродками, як Пригожин
Теги: росія влада Олексій Навальний Михайло Ходорковський

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