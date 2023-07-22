Путін створює власну армію на випадок нового заколоту – Подоляк

Подоляк зазначив, що наразі не сформувалася група політична, яка б могла перехопити владу та стати замість Путіна

В Офісі президента України вважають, що російський диктатор Володимир Путін створює нову армію для внутрішнього використання, однак і ця зброя може повернутися проти Кремля. Таку думку висловив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента в телемарафоні.

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За думкою Михайла Подоляка, навіть після невдачі військового бунту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина буде новий заколот. Водночас Подоляк відзначив, що заколот групи «Вагнер» виявився неуспішним, оскільки Пригожин не хотів забирати владу собі.

Подоляк зазначив, що наразі не сформувалася група політична, яка б могла перехопити владу та стати замість Путіна.

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На думку Подоляка, в Росії з'являтимуться невеликі групи, які «будуть щось забирати собі». Саме цим і характеризуватиметься революційний процес у країні-агресорі.

«Путін хоче створити нову армію для внутрішнього використання із Росгвардії. Ця армія отримує як важке озброєння, а й спецназ у підпорядкування. Однак навіть Росгвардія постане проти Путіна, тому що в Росії люблять «сильного царя», – сказав Подоляк та додав: – Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка не ухвалює рішення, тікає. Росія його вже не любить. Все, немає сакральності Путіна».

Він заявив, що США все ще думають, що можуть зупинити революційні процеси в РФ, але зробити це неможливо.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Раніше повідомлялося, Путін ухвалив рішення ліквідувати ПВК «Вагнер». Також Британська розвідка повідомила, що чекає ПВК «Вагнер» у майбутньому.