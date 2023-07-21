Заколот «вагнерівців»: Білий дім закликав Пригожина подумати про власну безпеку

Євген Пригожин: «Знаєте, на місці Пригожина я був би дуже занепокоєним»

Ватажку ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину варто подумати про безпеку власного життя – з огляду на практику, яка існує у Росії. Про це заявив у п’ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Безпековому форумі Aspen, повідомляє «Укрінформ».

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Останні події навколо заколоту «вагнерівців» стали прямим викликом Путіну та призвели до нових тріщин у його режимі. «Я думаю, ми можемо з упевненістю сказати, що ми бачили, як на фасаді (режиму РФ – «Главком») з’явилися тріщини», – зазначив Блінкен.

Він підкреслив, що Пригожин кинув прямий виклик владі Путіна й публічно поставив під сумнів передумови для війни в Україні, які сформулював особисто Путін.

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«Знаєте, на місці Пригожина я був би дуже занепокоєним. НАТО проваджує політику відкритих дверей, Росія – політику відкритих вікон. Тож, він (Пригожин – «Главком») має бути сфокусований на цьому», – зауважив Блінкен.

Раніше повідомлялося, Путін ухвалив рішення ліквідувати ПВК «Вагнер». Також Британська розвідка повідомила, що чекає ПВК «Вагнер» у майбутньому.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.