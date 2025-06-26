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Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі
Навроцький переміг на виборах у Польщі з результатом понад 10,6 млн голосів
фото з відкритих джерел

Василь Боднар: «Історія буде одним із пунктів двостороннього порядку денного»

Ключем до порозуміння з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким є історична тематика, яка традиційно має велике значення для польського суспільства. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Польщі Василь Боднар.

«Треба просто розуміти, що ми живемо в нових реаліях і що історія буде одним із пунктів двостороннього порядку денного. Обраний президент Речі Посполитої (РП) Кароль Навроцький сформувався як історик зі своїм розумінням історичних питань. Окрім того, історичні питання є значним консолідуючим фактором у польському суспільстві», – наголосив дипломат.

На запитання журналіста про те, чого зараз очікує польська сторона, український посол відповів, що йдеться передусім про ексгумації загиблих у 1939 році польських військових, похованих в межах Львова. За його словами, цей процес уже триває: перші ексгумації відбулися, а на проведення наступних вже надано дозвіл.

«Важливо, що тут ми і поляки на одному боці. Попри наші попередні проблеми, ми закрили ці теми і зараз рухаємось так, як потрібно, щоб зняти напругу. Бо історична тематика є важливим компонентом двосторонньої співпраці. Минулого року тема так перегріла все, що це відчувалося і в питаннях торгівлі, зброї...», – зауважив Боднар.

Посол додав: «Насправді наша спільна робота дозволила зняти з порядку денного виборчої кампанії Польщі історичні питання. Ця тема виникала час від часу, хтось робив гострі заяви, були провокації, але це вже не мало такої гостроти».

Кароль Навроцький має суперечливе ставлення до України, приділяючи значну увагу історичним питанням, особливо Волинській трагедії. Він неодноразово заявляв, що ексгумація та вшанування пам'яті польських жертв на Волині є ключовим питанням для польсько-українських відносин і має бути вирішено для початку повноцінної співпраці.

Зокрема, він виступав проти членства України в НАТО та ЄС до розв'язання історичних проблем, вимагаючи визнання Україною відповідальності за «геноцид поляків на Волині».

Коментуючи пункт про відправку військ в Україну, політик сказав, що відправить бізнесменів, коли Україна буде відновлюватись.

Представник PiS підтримує завершення війни в Україні мирною угодою, проте вважає, що питання територіальних поступок має вирішуватися за участі європейського співтовариства та України. Він поклав спільну відповідальність за російське вторгнення на «європейські еліти», зокрема на Дональда Туска.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%.

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Теги: Василь Боднар Польща Кароль Навроцький

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