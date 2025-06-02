На виборах у Польщі зафіксовано рекорд

Голова Національної виборчої комісії: явка на повторних президентських виборах була найвищою з 1990 року

Польща б'є рекорди явки: Навроцький переміг на виборах президента з історичною підтримкою

1 червня 2025 року увійде в історію Польщі не лише завдяки перемозі Кароля Навроцького у другому турі президентських виборів, а й через безпрецедентну явку виборців. У неділю відбулася найбільша мобілізація громадян за останні 35 років, сягнувши вражаючих 71,63%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Як зазначає видання, національна виборча комісія офіційно оголосила в понеділок вранці, що Кароль Навроцький, підтриманий партією ПіС, здобув перемогу з 50,89% голосів. Його суперник, Рафал Тшасковський, отримав 49,11% голосів. Навроцький набрав 10 606 877 голосів, тоді як Тшасковський – 10 237 286 голосів.

Голова Національної виборчої комісії Сільвестер Марціняк на пресконференції подякував усім виборцям, які взяли участь у голосуванні, та підкреслив, що «явка на повторних президентських виборах була найвищою з 1990 року, а саме 71,63%». Він також висловив подяку кандидатам, чиї кампанії, на його думку, спонукали таку велику кількість громадян прийти на виборчі дільниці.

Марціняк відзначив ефективну роботу членів виборчих комісій та співробітників, завдяки яким результати були оприлюднені надзвичайно швидко. «Рівно о 3:38 ранку, менш ніж через сім годин після закриття виборчих дільниць, бракувало лише трьох повідомлень з-за кордону. Останній звіт з Мадейри надійшов близько четвертої години», – додав голова Комісії.

Як відомо, за офіційними результатами, Кароль Навроцький, підтриманий партією ПіС, здобув 50,89% голосів (10 606 877 голосів). За Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців (10 237 286 голосів). Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів.

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 мільйона голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше 10,2 мільйона поляків.

До слова, кандидат у президенти Польщі та представник «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський завчасно оголошував про свою перемогу на виборах ще до завершення підрахунку голосів.