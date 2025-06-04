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Поляки різко змінили відношення до українців: опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Поляки різко змінили відношення до українців: опитування
Думка поляків про українців трансформувалась
фото: ukrainer.net

Поляки різко змінюють ставлення до українців, особливо це помітно серед малозабезпечених громадян 

Ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію. Про це пише «Главком» із посиланням на BВС.

За даними варшавського центру CBOS, у лютому 2025 року 38% поляків відкрито заявили про антипатію до українців – це вперше за багато років перевищило кількість тих, хто продовжує відчувати симпатію (30%). Для порівняння: на початку 2023 року симпатію виражали 51% поляків, а антипатію – лише 17%.

«Моя десятирічна дочка часто каже мені, що вона хоче бути полячкою. Чому? Тому що вона почувається неповноцінною», – розповідає дитячий психолог Тетяна, яка переїхала до Варшави 2022 року.

Українці стикаються з різними проявами негативу: від образливих вигуків на вулицях до відмов в оренді житла та масового булінгу українських дітей у польських школах. За досвідом Тетяни, із цькуванням у школах стикаються приблизно двоє із трьох українських дітей.

Професор соціології Петро Длугош бачить головну причину змін у конкуренції за ресурси:

  • Тиск на ринок праці в деяких сегментах,
  • Зростання цін на оренду житла у великих містах,
  • Додаткове навантаження на системи охорони здоров'я та освіти.

«Неможливо було очікувати, що такий стан величезних позитивних емоцій міг тривати роками», – пояснює заступник директора Центру Мерошевського Лукаш Адамський.

Несподівані групи ризику

Дослідження виявили дві групи поляків, які найбільш негативно налаштовані до українців:

  •  Малозабезпечені поляки, які звинувачують українців у власних проблемах
  • Молоді жінки до 29 років без вищої освіти – вони заявляють про антипатію вдвічі частіше за середню. Причини негативу серед молодих жінок пов'язані із конкуренцією за робочі місця та житло, а також культурними відмінностями.

Нагадаємо, цими вихідними націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на президентських виборах  з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

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Теги: Польща українці біженці соцопитування

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