Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті

Президентські вибори у Польщі завершилися: виборчі дільниці закриті для підрахунку голосів

У Польщі сьогодні, 1 червня 2025 року, о 21:00 за місцевим часом, закрилися виборчі дільниці, завершивши другий тур президентських виборів. За найвищу посаду змагалися мер Варшави Рафал Тшасковський (кандидат від Громадянської коаліції) та президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький (кандидат, підтриманий партією «Право і справедливість»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рар.

Національна виборча комісія (НВК) оприлюднила дані про явку станом на 18:00, яка становила 54,91%. Цей показник виявився вищим, ніж у першому турі цьогорічних виборів (50,69%) та у другому турі 2020 року (52,1%).

Найвища явка була зафіксована у Мазовецькому (58,51%), Малопольському (57,23%) та Лодзінському (56,1%) воєводствах. Серед провінційних міст лідерами за явкою стали Варшава (61,45%), Познань (59,41%) та Торунь (59,27%).

Особливий інтерес до виборів проявили поляки за кордоном. За даними Міністерства закордонних справ, у другому турі для голосування за кордоном зареєструвалося понад 200 тис додаткових осіб, що в сумі з першим туром дало рекордну цифру – понад 700 тис поляків голосували за межами країни. Найбільше їх було у Великій Британії (майже 200 тис) та Німеччині (понад 115 тис).

Інциденти під час голосування

Голосування розпочалося о 7:00 ранку по всій Польщі без значних перебоїв. Однак, за даними поліції, до 18:00 було зафіксовано 10 злочинів та 232 проступки, пов'язані з порушенням виборчої тиші. Більшість правопорушень стосувалися пошкодження або незаконного видалення передвиборчої реклами. Були також випадки агітації під час тиші та підозри у пропаганді тоталітарної системи. Один інцидент завершився арештом чоловіка, який знищив банер та сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.

У Кракові стався трагічний випадок: 75-річний чоловік знепритомнів, чекаючи на голосування, і помер дорогою до лікарні.

Обидва кандидати – Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький – віддали свої голоси у Варшаві в першій половині дня.

Офіційне оголошення результатів виборів, за словами голови Національної виборчої комісії Сільвестера Марціняка, заплановано на ранок понеділка.

Нагадаємо, Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS).