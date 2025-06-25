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Посол України в Польщі пояснив, чому Варшава досі не передала обіцяні МіГ-29

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Посол України в Польщі пояснив, чому Варшава досі не передала обіцяні МіГ-29
Боднар зауважив, що на початку великої війни поляки змогли передати Україні десять МіГ-29
фото: glavcom.ua

Василь Боднар: «Поки все в процесі виконання. Ці літаки залишаються на службі польського війська»

Польща поки не передала Україні додаткові винищувачі МіГ-29 через невирішені умови безпеки, пов’язані з обороною її повітряного простору. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Польщі Василь Боднар.

«На початку війни поляки змогли нам передати десять МіГ-29. У них лишається більше 20 одиниць для власного використання. Ми обговорювали можливість передати нам ще 10 цих машин. Але у них була умова щодо патрулювання їхнього повітряного простору силами НАТО і про постачання США ракет для інших польських літаків. Поки все в процесі виконання. Оскільки згадані вище питання ще не вирішено, то ці літаки залишаються на службі польського війська», – зазначив посол.

Василь Боднар додав: «Кожного разу, коли Україну атакують російські дрони чи ракети, Польща піднімає у повітря літаки, щоб вони патрулювали власну територію».

Раніше повідомлялося, що Польща готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки.

Зокрема, Анджей Дуда заявляв, що Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази.

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Теги: Польща винищувач Василь Боднар

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