Українці та Зеленський номіновані на премію Сахарова

Група Європейської народної партії сподівається, що цю номінацію підтримають всі політичні групи Європарламента

Група Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті номінувала всіх українців і президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки. Про це повідомляється на офіційному сайті ЄНП.

«У нас немає сумнівів, що мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року отримати премію Сахарова за свободу думки», – зазначила євродепутат, заступник голови групи ЄНП у закордонних справах Раса Юкнявічене.

За її словами, українці і Зеленський продовжують кожен день захищати європейські цінності на полях битв. Юкнявічене висловила сподівання, що цю номінацію підтримають всі політичні групи в Європарламенті.

Премія Сахарова є головною нагородою Євросоюзу у сфері прав людини. Її присуджують за свободу думки. Вона була заснована в 1988 році на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова.

Члени Європарламенту можуть висувати номінантів на премію у вересні кожного року. Кожен кандидат повинен заручитися підтримкою як мінімум 40 членів парламенту, і кожен депутат може підтримати тільки одну кандидатуру.

Ім'я лауреата премії оголосять у жовтні, а церемонія нагородження пройде в грудні на пленарному засіданні парламенту в Страсбурзі. Розмір премії, що присуджується Європарламентом, становить 50 тис. євро.

Нагадаємо, Кличко-молодший отримає премію, якою нагородили українців. Народ України нагородили престижною німецькою премією в галузі ЗМІ M100 Media Award «за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення». Як повідомлялося, Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство.