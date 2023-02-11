Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Литва передала Україні зенітні установки L70

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Литва передала Україні зенітні установки L70
ППО L70
фото: LRT

Зенітки завантажили на автомобілі у Радвілішському районі Литви та відправили вчора, 10 лютого

Литва у п'ятницю, 10 лютого, направила в Україну обіцяні в рамках військової допомоги зенітні установки L70, які призначені для знищення літаків, вертольотів та безпілотників на відстані до 5 кілометрів у будь-яких погодних умовах. Про це повідомило литовське медіа LRT.

Зазначається, що їх завантажили на автомобілі в Радвілішському районі Литви та відправили до України.

Окрім зенітних знарядь, Україна також отримає боєприпаси та додаткове обладнання, яке необхідне для того, щоб використовувати таку техніку.

Перед цим інструктори литовської армії кілька останніх тижнів навчали українських солдатів управління зенітками.

Раніше повідомлялося, в Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшло в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно у Литві зібрали кошти на радари ППО для України. Прості люди та спонсори перевели на рахунки волонетрів 6 млн євро лише за 5 днів

Читайте також:

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Литва передала Україні зенітні установки L70
Литва передала Україні зенітні установки L70
У російських окупантів серйозний дефіцит боєприпасів – канадська розвідка
У російських окупантів серйозний дефіцит боєприпасів – канадська розвідка
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
Розгром окупантів під Вугледаром. ISW дав Росії сумний прогноз
Розгром окупантів під Вугледаром. ISW дав Росії сумний прогноз
У Білому домі спрогнозували, коли буде новий наступ РФ на українські території
У Білому домі спрогнозували, коли буде новий наступ РФ на українські території
Росія може відкрити новий фронт для відвернення ЗСУ зі сходу – NYT
Росія може відкрити новий фронт для відвернення ЗСУ зі сходу – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
24K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
18K
Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки
17K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
15K
Відсьогодні оператор Vodafone збільшує тарифи
13K
Російські ракети перетнули повітряний простір країни НАТО

Новини

Лукашенко нарешті зізнався, ким він є насправді (відео)
Сьогодні, 02:00
Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
Сьогодні, 01:17
Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Вчора, 17:00
Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео
Вчора, 16:31
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Вчора, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Вчора, 15:49

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту