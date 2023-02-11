Литва передала Україні зенітні установки L70

Зенітки завантажили на автомобілі у Радвілішському районі Литви та відправили вчора, 10 лютого

Литва у п'ятницю, 10 лютого, направила в Україну обіцяні в рамках військової допомоги зенітні установки L70, які призначені для знищення літаків, вертольотів та безпілотників на відстані до 5 кілометрів у будь-яких погодних умовах. Про це повідомило литовське медіа LRT.

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Зазначається, що їх завантажили на автомобілі в Радвілішському районі Литви та відправили до України.

Окрім зенітних знарядь, Україна також отримає боєприпаси та додаткове обладнання, яке необхідне для того, щоб використовувати таку техніку.

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Перед цим інструктори литовської армії кілька останніх тижнів навчали українських солдатів управління зенітками.

Раніше повідомлялося, в Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшло в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно у Литві зібрали кошти на радари ППО для України. Прості люди та спонсори перевели на рахунки волонетрів 6 млн євро лише за 5 днів