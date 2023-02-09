Литва надасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів

Литва розширює допомогу Україні, та навчає українських військових

Литва допоможе Україні протидіяти безпілотникам російських окупантів. Країна передасть військовим ЗСУ 36 зенітно-ракетних комплексів.

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Про це під час спільної прес-конференції міністрів оборони Литви та України, заявив голова оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас.

«Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України і готувати українських військових. Також передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам», – прокоментував Анушаускас.

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Литва також надала озброєння у межах розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення

В Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшло в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно у Литві зібрали кошти на радари ППО для України. Прості люди та спонсори перевели на рахунки волонетрів 6 млн євро лише за 5 днів