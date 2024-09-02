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Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot
Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму 4 мільярди доларів
фото з відкритих джерел

«Румунський» Patriot є частиною поставки п'яти таких систем та інших стратегічних засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні

Уряд Румунії у понеділок, 2 вересня, схвалив законопроєкт, який дозволяє безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot, і направив його на розгляд парламенту. Про це повідомляє Reuters.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні один із двох своїх діючих Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.

Зазначається, що «румунський» Patriot є частиною поставки п'яти таких систем та інших стратегічних засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

«Після того, як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке зробить цю допомогу реальною», - заявив речник уряду Румунії Міхай Константін.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму 4 мільярди доларів. Перша партія була доставлена у 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, дві з яких вже експлуатуються.

Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має 650-кілометровий кордон з Україною, і уламки російських безпілотників неодноразово падали на її територію, оскільки РФ атакує українські порти на річці Дунай.

Згідно з вимогою Вищої ради національної оборони, Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні.

Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України. 

Теги: Румунія закон Дунай кордон парламент законопроєкт системи ППО Patriot

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