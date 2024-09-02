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Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
Декларації про провадження господарської діяльності будуть чинними у період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан
фото: Офіс президента України

Крім того, на період воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7331, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану. Така інформація міститься на сайті парламенту.

Документ встановлює, що суб’єкти господарювання набуватимуть права на провадження окремих видів господарської діяльності у період воєнного стану на підставі подання до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та ЦНАПів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, ліцензій, одержання яких передбачено законодавством.

Такі декларації будуть чинними у період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Вже видані ліцензії продовжують строк своєї дії до кінця воєнного стану, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Крім того, на період воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування.

Нагадаємр, український уряд готує рішення, які дозволять економіці країни зростати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Як зазначив очільник України, чиновники планують дати економіці більше можливостей та більше потенціалу зростання. Це питання він обговорив на нараді з Кабміном та представниками Ради. За словами президента, під час наради з урядом учасники домовилися про додаткові кроки щодо детінізації бізнесу. При цьому на нараді було порушено питання роботи з партнерами щодо реальних рішень про обіцяні $50 млрд від прибутку із заморожених російських активів. Як зазначив президент, Україні потрібний реальний механізм.

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Теги: закон воєнний стан Володимир Зеленський Україна бізнес

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