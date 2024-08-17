Релігійні організації матимуть дев'ять місяців на розрив зв'язків з РПЦ – Стефанчук

У релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть розірвати зв'язок з РПЦ

За законопроєкт про заборону РПЦ проголосують на найближчому засіданні Верховної Ради

Згідно з проєктом закону №8371, Російська православна церква (РПЦ) в Україні буде заборонена. Водночас у релігійних організацій, пов'язаних з РФ, буде до дев'яти місяців, аби перервати всі зв'язки. Про це розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

Стефанчук розповів, що в законопроєкті «гасла замінили юридичними конструкціями». Він також зауважив, що законопроєкт під час редагування з 1,5 сторінки виріс до 25 сторінок.

За цей законопроєкт проголосують на найближчому засіданні Верховної ради. Голова Верховної Ради сказав, що це «буде найближчими днями».

«Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закону», – сказав Стефанчук.

Він додав, що якщо будуть підозри на те, що в організації є зв'язок з Росією, експертна комісія це визначатиме.

«Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації», – наголосив голова Верховної Ради.

Якщо ці ознаки є, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Проте воно може бути оскаржене в судовому порядку.

Стефанчук зазначив, що всі кроки та нюанси прописані, для того, щоб:

забезпечити конституційний лад в державі з погляду релігійних відносин;

унеможливити несправедливе переслідування тих чи інших речей та дати можливість тим церквам, які хочуть відскоблитися від Москви, зробити це відповідно до канонічного права.

Як зазначив голова Верховної Ради, у релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв’язку з РПЦ. Тоді вже буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їх діяльності.

«Ми порахували таким чином, що десь місяць на набуття чинності, три місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через дев'ять місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність», – пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

Президент закликав Раду церков підтримати законопроєкт про заборону пов’язаних із Росією релігійних організацій, який незабаром має розглянути Верховна Рада.

У записі зустрічі видно, що з підтримкою виступили глави ПЦУ, УКГЦ, Баптистської, Юдейської спільнот, Римсько-Католицької Церкви тощо. Також 17 серпня Рада церков опублікувала на своєму сайті заяву про засудження діяльності російської православної церкви та московського патріархату.

Як повідомлялося, Верховна Рада наступного тижня першим питанням розгляне доопрацьований законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з Російської Федерацією. Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.