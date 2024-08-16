Набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу: головні зміни

Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах світу, в тому числі в державах Європейського Союзу, Великій Британії, США та Канаді

Закон регулює обіг канабісу у медичній, промисловій та науковій діяльності

В Україні 16 серпня набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який Рада остаточно ухвалила у грудні минулого року, а президент Володимир Зеленський підписав 15 лютого. Деталі щодо вступу закону в силу розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що препарати на основі медичного канабісу можна отримати лише за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом. Пацієнти зможуть перевозити та зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Закон регулює обіг канабісу у медичній, промисловій та науковій діяльності.

У законі сказано, що канабіс доцільно застосовувати при:

неврологічних захворюваннях, таких як розсіяний склероз, епілепсія;

захворюваннях травлення та побічних ефектах, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД;

наркотичній залежності та проблемах психічного характеру (за попередніми доказами, ефективне використання канабісу у якості замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів та алкоголю, а також для подолання тривоги, ПТСР та порушення сну);

хронічному болі невропатичного походження;паліативній допомозі (наприклад, для полегшення комплексу симптомів онкохворих).

інфографіка: Слово і діло

Медичний канабіс успішно застосовують для усунення побічних ефектів хімієтерапії при лікуванні онкозахворювань, при хронічному болю, глаукомі, анорексії, розсіяному склерозі, синдромі Туретта, шизофренії, епілепсії, різноманітних психозах, фантомних болях, нейропатичному болю etc.

Віднині також дозволяється культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин). Умова, за якої таке культивування дозволене, – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%.

З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%. Під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці.

Серед вимог до культивування рослин роду коноплі – вирощування в умовах закритого ґрунту; забезпечення цілодобового відеоспостереження з наданням безоплатного доступу до нього Нацполіції; дотримання належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP).

При цьому поширення марихуани для рекреаційного споживання буде і надалі вважатися злочином і розслідуватиметься поліцією відповідно до законодавства.

Нагадаємо, Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей. Також Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Як повідомлялося, Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.