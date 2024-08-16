Кабмін підтримав посилення санкцій проти російських цифрових продуктів

У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями

Кабінет міністрів підтримав заборону використання програмного забезпечення і сайтів країн, проти яких Україна ввела санкції. Насамперед мова про Росію. Про це повідомили пресслужба уряду та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Повідомляється, що законопроєкт пропонує визначити нові види секторальних санкцій у законі України «Про санкції».

Під заборону потраплятиме програмне забезпечення, якщо розроблене:

людьми чи компаніями з підсанкційних держав;

компанією, часткою статутного капіталу якої володіє підсанкційна держава;

компаніями, які перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність;

з використанням вихідного або обʼєктного коду інших підсанкційних продуктів;

людьми, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.

У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

Зауважимо, Україна почала масово блокувати російські сервіси у 2018 році – тоді під заборону потрапили соцмережі «Одноклассники» і «ВКонтакте», «Яндекс», а також низка російського програмного забезпечення (зокрема, популярна програма бухгалтерського обліку 1С).

У квітні 2023 року асоціація IT Ukraine звернулась до Мінцифри з ініціативою заборонити використання держкомпаніями та бізнесом російського програмного забезпечення. CEO асоціації пояснював, що в Україні досі без обмежень працюють усі клони 1С, перереєстровані у країнах Європейсьеого Союзу та російський софт, який підпадає під санкції.

Нагадаэмо, з того часу, як у березні 2022 року США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот на територію Росії після вторгнення в Україну, до неї було ввезено близько 2,3 млрд доларів та євро. Митні дані, отримані від комерційного постачальника, який реєструє та збирає інформацію, показують, що готівка була перевезена до Росії з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не ввели обмежень на торгівлю з Росією. Країна походження більш ніж половини загальної суми не вказана.

До слова, західні компанії продовжують працювати у Росії, незважаючи на санкції.