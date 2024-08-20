Румунія виявила нові уламки російського безпілотника

Деталі російського безпілотника фахівці Міноборони виявили поблизу кордону з Україною

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило виявлення фрагментів невідомого безпілотника біля кордону з Україною. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Фахівці румунського Міноборони вирушили в район поблизу села Периправа в повіті Тулча, поблизу кордону з Україною, «який є можливим районом падіння елементів безпілотника».

«Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури», – додали в повідомленні.

Міноборони Румунії повідомило, що продовжує повідомляти про ситуацію союзників і засуджує атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, «які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права».

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунська сторона кілька разів повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.

Нагадаємо, поблизу українського кордону, Румунія на початку серпня знову виявила уламки російського безпілотника Shahed, який Російська Федерація атакувала Україну.

Зокрема, Румунія заявила, що не має можливості збивати російські безпілотники над Україною.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня Міноборони Румунії знову піднімали в повітря винищувачі F-18 для моніторингу ситуації під час атаки РФ на Україну. Були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною. Також уночі російські загарбники атакували Одеську область ударними дронами «Шахед». У прикордонні Румунії в цей час оголошувалася повітряна тривога.

До слова, Польща також не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО. Раніше стало відомо, що Польща розглядає технічні та юридичні варіанти щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни. Зокрема, у грудні 2023 року під час чергової масованої атаки росіян по України, ворожа ракета порушила повітряний простір Польщі.

Зазначимо, Сполучені Штати Америки заявляли, що не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.