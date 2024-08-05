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Уряд Фінляндії виділив 2 млн євро на підтримку українських пенсіонерів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Уряд Фінляндії виділив 2 млн євро на підтримку українських пенсіонерів
Право на отримання допомоги мають пенсіонери з низькими доходами, які проживають у постраждалих від війни районах
Фото з відкритих джерел

Влада Фінляндії виділила кошти на підтримку українських пенсіонерів, які постраждали від війни, через програму ООН

Фінляндія виділила додаткові 2 мільйони євро на допомогу українським пенсіонерам, які проживають у зонах активних або можливих бойових дій. Кошти будуть надаватися у вигляді надбавок до пенсій через проєкт Всесвітньої продовольчої програми ООН, який діє з серпня минулого року. Про це інформує Мінреінтеграції. 

Хто може отримати допомогу?

Право на отримання допомоги мають пенсіонери з низькими виплатами, які проживають у районах, що постраждали від війни. Кошти будуть автоматично нараховані як доповнення до їхніх пенсій.

Продовження успішного проєкту

Завдяки проєкту ВПП ООН, фінансову підтримку вже отримали 360 тисяч українських пенсіонерів. Проєкт триватиме до кінця 2024 року.

Загальна підтримка Фінляндії

З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія виділила загалом 11 мільйонів євро на гуманітарні ініціативи ВПП ООН в Україні. Ці кошти спрямовуються на доставку продовольчої допомоги, фінансову підтримку вразливих верств населення та розмінування сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, парламент Фінляндії підтримав закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з РФ, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.  Зазначається, що Фінляндія закрила кордон з РФ після того, як низка мігрантів, перетнувши його, зникли у невідомому напрямку. 

Новий законопроект надасть прикордонним службам можливість блокувати перетин кордону з Росії, а також застосовувати силу в разі потреби. Однак це не стосуватиметься дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про притулок Фінляндія продовжуватиме розглядати.

До слова, міграційне відомство Фінляндії Migri цього літа та восени має намір скоротити кількість місць для розміщення нових прохачів притулку. Також буде закрито деякі центри прийому. Про це із посиланням на повідомлення Migri пише фінське видання Yle.

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Теги: пенсіонери Фінляндія розмінування кордон населення парламент

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