Британський парламент сьогодні голосуватиме за недовіру Джонсону

Консерватор Джессі Норман, який раніше був лояльний до Джонсона, став останнім депутатом, який закликав до вотуму недовіри прем'єрові

Приводом недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму

Сьогодні, 6 червня, депутати від Консервативної партії Великої Британії винесли на голосування до парламенту вотум недовіри до прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Про це повідомляє ВВС.

Приводом цього став гнів частини консерваторів у зв'язку з доповіддю Сью Грей, що розслідувала порушення карантинного режиму у резиденції прем'єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт у розпал епідемії коронавірусу.

Для голосування за вотум довіри щонайменше 54 члени парламенту від консерваторів повинні офіційно запросити вотум довіри у голови партійного комітету Грема Бреді. Листи є конфіденційними, тому тільки голова комітету знає, скільки насправді було надіслано запитів.

Консерватор Джессі Норман, який раніше був лояльний до Джонсона, став останнім депутатом, який закликав до вотуму недовіри прем'єрові.

Норман заявив Джонсону: «Я боюся, що не бачу обставин, за яких я міг би служити в уряді, очолюваному вами».

Голова партійного комітету сер Грем Бреді заявив, що було перевищено поріг у 15% від парламентської партії, яка претендує на вотум довіри лідеру Консервативної партії.

Відповідно до правил голосування буде проведено з 18:00 до 20:00 за місцевим часом (20-22 за Києвом) 6 червня.

«Голоси будуть підраховані одразу ж після цього. Оголошення буде зроблено, коли буде повідомлено результат голосування», — сказав Бреді.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

За його словами, 5 червня він повідомив Бориса Джонсона, і вони погодили графік проведення голосування якнайшвидше.

Згідно з заявою офісу прем'єр-міністра, Борис Джонсон вітає можливість порозумітися з однопартійцями.

«Це шанс покласти край багатомісячним пересудам і дозволити уряду підвести межу і рухатися далі», — цитує прем'єра його пресслужба.

Вотум недовіри

Це таємне голосування – для перемоги Джонсону треба було б отримати просту більшість. Наразі це означає, що йому потрібно буде набрати 180 голосів (половина його депутатів плюс один) — за умови, що кожен депутат-консерватор проголосує, і ніхто не утримається.

Якщо Борис Джонсон отримає вотум довіри, він буде захищений від подібних викликів своєму керівництву протягом 12 місяців. У разі поразки Джонсону доведеться скласти повноваження прем'єр-міністра. Далі буде змагання за лідерство і йому буде заборонено балотуватися.