Окупанти призначили двох колаборантів «заступниками голови адміністрації Запоріжжя»

Один із новопризначених свого часу зрадив Україну і перейшов на бік ворога в окупованому Криму

На тимчасово окупованій частині території Запорізької області колаборант – так званий «голова адміністрації Запорізької області» Євген Балицький призначив собі двох заступників. Про це повідомив ще один зрадник, так званий «член головної ради військово-цивільної адміністрації регіону» Володимир Рогов у Telegram.

«Заступником» Балицького з внутрішньої політики став колаборант Віктор Ємельяненко, який народився у Запорізькій області та до 2014 року був першим заступником в обласній адміністрації.

«Заступником» з економіки став Андрій Козенко із окупованого Сімферополя, який теж зрадив Україну. До 2014 року він деякий час обіймав посади заступника міністра та заступника голови у Раді міністрів Криму, у 2014-2016 роках був у окупантів «заступником голови Державної ради республіки», потім протягом п'яти років зробився депутатом Державної думи РФ.

Нагадаємо, на початку травня російські загарбники призначили екснардепа Євгена Балицького «губернатором» Запорізької області.

Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

Влітку 2014 року залишив партію, восени того ж року знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції «Опозиційного блоку».

У грудні 2018 року Росія включила Євгена Балицького до санкційних списків.

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