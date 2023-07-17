«Вагнер» відправив до однієї з країн Африки кілька сотень бойовиків

«Вагнерівці» допомагають військовим та правоохоронцям ЦАР напередодні референдуму

Кілька сотень найманців приватної військової компанії «Вагнер» у межах ротації прибули до столиці Центральноафриканської Республіки (ЦАР), міста Бангі. Про це повідомила організація «Співдружність офіцерів за міжнародну безпеку», яку США пов'язують із діяльністю бойовиків ПВК «Вагнера» в Африці.

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«До Бангі прибув черговий борт із інструкторами для роботи в Центральноафриканській Республіці. Планова ротація триває», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «вагнерівці» нібито надають допомогу військовим збройних сил ЦАР та правоохоронцям країни напередодні референдуму 30 липня. На початку цього місяця «Вагнер» вивів із Центральноафриканської Республіки сотні своїх бійців.

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Після збройного заколоту ватажка групи «Вагнер» Євгена Пригожина передбачалося, що найманці можуть покинути країни Африки. Влада ЦАР заявляла, що в разі їхнього відходу прийме будь-яку іншу російську групу з забезпечення безпеки.

Нагадаємо, розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи «Вагнера».

До слова, Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК «Вагнер» у Білорусі. Зараз прикордонники фіксують рухи російських найманців.

Раніше Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в Росії тим, що «психанув».

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До слова, під час заколоту «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронєж-45». Бойовики «Вагнера» мали намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту.