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«Вагнер» відправив до однієї з країн Африки кілька сотень бойовиків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Вагнер» відправив до однієї з країн Африки кілька сотень бойовиків
«Вагнерівці» прибули до ЦАР
фото: t.me/officersunion

«Вагнерівці» допомагають військовим та правоохоронцям ЦАР напередодні референдуму

Кілька сотень найманців приватної військової компанії «Вагнер» у межах ротації прибули до столиці Центральноафриканської Республіки (ЦАР), міста Бангі. Про це повідомила організація «Співдружність офіцерів за міжнародну безпеку», яку США пов'язують із діяльністю бойовиків ПВК «Вагнера» в Африці.

«До Бангі прибув черговий борт із інструкторами для роботи в Центральноафриканській Республіці. Планова ротація триває», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «вагнерівці» нібито надають допомогу військовим збройних сил ЦАР та правоохоронцям країни напередодні референдуму 30 липня. На початку цього місяця «Вагнер» вивів із Центральноафриканської Республіки сотні своїх бійців.

Після збройного заколоту ватажка групи «Вагнер» Євгена Пригожина передбачалося, що найманці можуть покинути країни Африки. Влада ЦАР заявляла, що в разі їхнього відходу прийме будь-яку іншу російську групу з забезпечення безпеки.

Нагадаємо, розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи «Вагнера».

До слова, Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК «Вагнер» у Білорусі. Зараз прикордонники фіксують рухи російських найманців.

Раніше Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в Росії тим, що «психанув».

До слова, під час заколоту «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронєж-45». Бойовики «Вагнера» мали намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту.

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Теги: Африка ПВК «Вагнер»

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