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«З’явилися нові обставини». Литва посилить санкції проти Білорусі за певної умови

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«З’явилися нові обставини». Литва посилить санкції проти Білорусі за певної умови
Президент Литви Науседа закликав до однакових обмежень для росіян і білорусів через ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Якщо в Білорусі облаштуються найманці російської групи «Вагнер», то Литва розгляне можливість запровадити суворіші обмеження на в'їзд білорусів

Президент Литви Гітанас Науседа допустив можливість перегляду закону про національні санкції і запровадити суворіші обмеження на в'їзд білоруських громадян. Про це повідомляє литовське національне радіо і телебачення (LRT).

За його словами, зробити це змушують «нові обставини», якщо в Білорусі облаштуються найманці російської групи «Вагнер».

«Я думаю, що ми всі прийдемо до такого висновку. Я чув, що і міністр закордонних справ визнає, що такий ризик є, тому я думаю, що ми всі разом дійдемо цього висновку і повернемося до тих рішень, які ми ухвалили, спробуємо дати їм нову оцінку у світлі нових обставин», – сказав Науседа.

Він нагадав, що у квітні наклав вето на ухвалений Сеймом закон саме через відмінні санкції щодо білоруських і російських громадян, але його було подолано.

«Звичайно, я нічого не маю проти білорусів як народу, але громадянство Білорусі можна отримати, просто отримавши білоруський паспорт, і ми також бачили випадки, коли добре відомі люди мають, наприклад, не тільки паспорт Російської Федерації, а й паспорт Білорусі. Таким чином, люди з білоруськими паспортами незрозумілого походження можуть подати заявку на в'їзд до Литви з незрозумілими намірами», – додав литовський президент.

Нагадаємо, що США продовжили санкції проти Білорусі. Велика Британія оголосила про нові санкції, націлені на експорт з Білорусі, який фінансує режим Лукашенка, інтернет-пропаганду та боротьбу з намаганнями РФ обійти західні санкції.

Раніше Єврорада продовжила санкції проти Росії ще на пів року. 

Теги: Литва Білорусь санкції ПВК «Вагнер»

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