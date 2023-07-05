«З’явилися нові обставини». Литва посилить санкції проти Білорусі за певної умови

Президент Литви Науседа закликав до однакових обмежень для росіян і білорусів через ПВК «Вагнер»

Якщо в Білорусі облаштуються найманці російської групи «Вагнер», то Литва розгляне можливість запровадити суворіші обмеження на в'їзд білорусів

Президент Литви Гітанас Науседа допустив можливість перегляду закону про національні санкції і запровадити суворіші обмеження на в'їзд білоруських громадян. Про це повідомляє литовське національне радіо і телебачення (LRT).

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За його словами, зробити це змушують «нові обставини», якщо в Білорусі облаштуються найманці російської групи «Вагнер».

«Я думаю, що ми всі прийдемо до такого висновку. Я чув, що і міністр закордонних справ визнає, що такий ризик є, тому я думаю, що ми всі разом дійдемо цього висновку і повернемося до тих рішень, які ми ухвалили, спробуємо дати їм нову оцінку у світлі нових обставин», – сказав Науседа.

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Він нагадав, що у квітні наклав вето на ухвалений Сеймом закон саме через відмінні санкції щодо білоруських і російських громадян, але його було подолано.

«Звичайно, я нічого не маю проти білорусів як народу, але громадянство Білорусі можна отримати, просто отримавши білоруський паспорт, і ми також бачили випадки, коли добре відомі люди мають, наприклад, не тільки паспорт Російської Федерації, а й паспорт Білорусі. Таким чином, люди з білоруськими паспортами незрозумілого походження можуть подати заявку на в'їзд до Литви з незрозумілими намірами», – додав литовський президент.

Нагадаємо, що США продовжили санкції проти Білорусі. Велика Британія оголосила про нові санкції, націлені на експорт з Білорусі, який фінансує режим Лукашенка, інтернет-пропаганду та боротьбу з намаганнями РФ обійти західні санкції.

Раніше Єврорада продовжила санкції проти Росії ще на пів року.