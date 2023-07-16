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Британська розвідка повідомила, що чекає ПВК «Вагнер» у майбутньому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, що чекає ПВК «Вагнер» у майбутньому
Після заколоту «вагнерівців» у РФ в російських службах безпеки почався період плутанини та переговорів
фото з відкритих джерел

Останніми днями в Росії почали формуватися тимчасові домовленості щодо діяльності «вагнерівців»

Розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи «Вагнера». Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії за 16 липня.

«Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи», – йдеться в огляді.

12 липня 2023 року міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК «Вагнер» передала 2000 одиниць військової техніки, в тому числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бойовиків «Вагнера» прибув до табору в Білорусі.

Водночас деякі пов'язані з «Вагнером» групи в соціальних мережах відновили свою діяльність, зосередившись на висвітленні діяльності угруповання в Африці.

«Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення «Вагнера» зберегти свою широку присутність на континенті», – йдеться в огляді.

Після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього ПВК «Вагнер»
Після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього ПВК «Вагнер»
фото: Британська розвідка

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК «Вагнер» у Білорусі. Наразі прикордонники фіксують рухи російських найманців.

Раніше ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув».

До слова, під час заколоту «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронєж-45». Бойовики «Вагнера» мали намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту.

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Теги: ПВК Вагнера росія війна

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