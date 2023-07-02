Польща посилює охорону кордону через напружену ситуацію з Білоруссю

Поліцейські приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку кордону з Білоруссю

Польща відправить 500 поліцейських на свій кордон з Білоруссю

Польща відправить 500 поліцейських на свій кордон з Білоруссю. Про це заявив у Twitter міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

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«У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму», – написав Камінський.

Зокрема, поліцейські приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону.

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Польська прикордонна служба в неділю повідомила, що в суботу 187 осіб намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі.

Про необхідність посилення сил на кордоні з Білоруссю, в тому числі у зв'язку з присутністю групи Вагнера, у середу заявив віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.

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Нагадаємо, у зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО Nuclear Sharing, яка є частиною ядерного стримування.

Раніше біля кордону з Калінінградською областю РФ у польському місті Бранево поліція виявила невідомий об'єкт, схожий на повітряну кулю.