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Під час заколоту «вагнерівці» хотіли захопити ядерну базу – розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під час заколоту «вагнерівці» хотіли захопити ядерну базу – розвідка
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фото з відкритих джерел

«Вагнерівці» дійшли до ядерної бази «Воронєж-45»

Під час заколоту «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронєж-45». Про це в інтерв'ю Reuters розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, «вагнерівці» просунулися набагато далі вглиб Росії, ніж вважалося спочатку. Група військової техніки, що рухалася на північ у напрямку до Москви, відхилилася на схід по шосе в напрямку російської військової бази, на якій, за повідомленнями в Інтернеті та місцевих жителів, зберігається ядерна зброя.

Буданов зазначив, що бойовики «Вагнера» мали намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту. «Тому що якщо ви готові воювати до останнього, то це один з об'єктів, який значно підвищує ставки», – сказав він.

За його словами, єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища. «Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили», – розповів Буданов.

Очільник розвідки уточнив, що на базі «Воронєж-45» зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна вмістити в рюкзак.

Близьке до Кремля джерело підтвердило частину розповіді Буданова. Контингенту «Вагнера» «вдалося потрапити в зону особливого інтересу, в результаті чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси», – повідомило джерело без деталей.

Американські офіційні особи висловили сумніви щодо заяви Буданова, заявивши, що вони не мають жодних доказів того, що ядерна зброя або пристрої були під загрозою під час заколоту.

Заява Буданова є першим офіційним припущенням, що бойовики «Вагнера» впритул наблизилися до отримання ядерної зброї, що становить значний виклик авторитету президента Росії Володимира Путіна.

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Теги: ядерна зброя переворот ПВК Вагнера Кирило Буданов Євген Пригожин

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