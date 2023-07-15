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Українські прикордонники відстежують пересування «вагнерівців» у Білорусі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські прикордонники відстежують пересування «вагнерівців» у Білорусі
Білорусь збудувала табір для «вагнерівців»
фото з відкритих джерел

Прикордонники визначать місця дислокації, кількість та завдання бойовиків

Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК «Вагнер» у Білорусі. Наразі прикордонники фіксують рухи російських найманців. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії», – зазначив він.

Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

Нагадаємо, 15 липня у Білорусі була помічена велика колона ПВК «Вагнер», яка вночі в'їхала з території РФ. 

Міноборони Білорусі підготувало разом із найманцями приватної військової компанії «Вагнер», які тепер тренують білоруських військових, так звану «дорожню карту» для підготовки та передачі досвіду.

До слова, ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе. 

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Як відомо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

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Теги: ПВК Вагнера Білорусь Україна війна Держприкордонслужба

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