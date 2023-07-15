Українські прикордонники відстежують пересування «вагнерівців» у Білорусі

Прикордонники визначать місця дислокації, кількість та завдання бойовиків

Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК «Вагнер» у Білорусі. Наразі прикордонники фіксують рухи російських найманців. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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«Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії», – зазначив він.

Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

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Нагадаємо, 15 липня у Білорусі була помічена велика колона ПВК «Вагнер», яка вночі в'їхала з території РФ.

Міноборони Білорусі підготувало разом із найманцями приватної військової компанії «Вагнер», які тепер тренують білоруських військових, так звану «дорожню карту» для підготовки та передачі досвіду.

До слова, ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе.

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

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Як відомо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.