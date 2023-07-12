Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна

У червні власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців

В оточенні Пригожина схильні списувати заколот на імпульсивний характер шефа

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув». Про це повідомляє російське видання «Проект».

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«В оточенні Пригожина схильні списувати заколот на імпульсивний характер шефа. На питання, що це було, він нібито відповів своїм співробітникам: «психанув»», – йдеться в публікації.

Видання склало «кримінальний та психологічний портрет» Пригожина. Для цього журналісти опитали з десяток його знайомих та співробітників. Видання називає Пригожина «жорстким кримінальником, який себе не контролює» і твердить, що він десятиліттями порушував закони та норми моралі, але уникав відповідальності завдяки особистій участі президента РФ Володимира Путіна.

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин лікувався від раку.

Через хворобу Пригожин нібито веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти. Один з багаторічних «співробітників» Пригожина стверджує, що протягом останнього часу бачив тільки один раз, як той дозволив собі випити склянку лимонаду. Також журналісти зауважують, що під час обшуків у заміському будинку Пригожина знайшли добре обладнаний медичний кабінет з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень і кисневим концентратом.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.