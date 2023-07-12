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Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
У червні власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців
фото з відкритих джерел

В оточенні Пригожина схильні списувати заколот на імпульсивний характер шефа

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув». Про це повідомляє російське видання «Проект».

«В оточенні Пригожина схильні списувати заколот на імпульсивний характер шефа. На питання, що це було, він нібито відповів своїм співробітникам: «психанув»», – йдеться в публікації.

Видання склало «кримінальний та психологічний портрет» Пригожина. Для цього журналісти опитали з десяток його знайомих та співробітників. Видання називає Пригожина «жорстким кримінальником, який себе не контролює» і твердить, що він десятиліттями порушував закони та норми моралі, але уникав відповідальності завдяки особистій участі президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин лікувався від раку

Через хворобу Пригожин нібито веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти. Один з багаторічних «співробітників» Пригожина стверджує, що протягом останнього часу бачив тільки один раз, як той дозволив собі випити склянку лимонаду. Також журналісти зауважують, що під час обшуків у заміському будинку Пригожина знайшли добре обладнаний медичний кабінет з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень і кисневим концентратом.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. 

Теги: Міноборони Євген Пригожин ПВК Вагнера

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