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Після заколоту Пригожина зникли два російські генерали

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Після заколоту Пригожина зникли два російські генерали
Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту «вагнерівців» 23-24 червня 2023 року
фото з відкритих джерел

Генерал Сергій Суровікін та генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров давно не з'являлися на публіці

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив спроби збройного заколоту Євгенія Пригожина і групи Вагнера на російську силову систему. Військовий заколот найманців групи «Вагнер» загострив розбіжності серед російських силовиків. Високопоставлені генерали не з'являються на публіці і можуть бути заарештовані. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії та заступник командувача російських військ в Україні, не з'являвся на публіці після заколоту групи «Вагнера» 23-24 червня 2023 року.

Тим часом заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров також був відсутній у виступі керівництва Міноборони 3 липня 2023 року, показаному по телебаченню.

За даними британської розвідки, повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, буде з підозрою ставитися до його давнього зв'язку з «Вагнером», починаючи зі служби в Сирії з 2017 року. Так само Євкуров був знятий на плівку під час розмови з власником «Вагнера» Євгеном Пригожиним під час захоплення групою Ростова-на-Дону.

«Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним з найбільш шанованих старших офіцерів у російській армії і будь-яка офіційна санкція проти нього, ймовірно, викличе розбіжності. Підозра, яка потенційно може впасти на високопоставлених офіцерів, підкреслює, як невдало Пригожин посилив існуючі розбіжності у російському співтоваристві національної безпеки», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, що головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Пізніше Суровікіна відпустили після допиту.

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

Теги: росія британська розвідка ПВК «Вагнер»

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