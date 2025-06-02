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Вибори президента у Польщі. Нові дані екзитполів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибори президента у Польщі. Нові дані екзитполів
Кароль Навроцький вирвався вперед
фото з відкритих джерел

У Польщі лідирує Кароль Навроцький – розрив із Тшасковським мінімальний

У другому турі президентських виборів у Польщі кандидат Кароль Навроцький наразі випереджає свого опонента Рафала Тшасковського з результатом 50,7% проти 49,3%. Про це свідчать результати пізнього опитування (late poll), повідомляє «Главком» з посиланням на Wyborcza.

Різниця між кандидатами становить лише 1,4 процентного пункту, тоді як статистична похибка опитування – 1 пункт. Це означає, що переможець все ще не визначений із абсолютною впевненістю.

Варто зазначити, що дані оприлюднені одразу після закриття дільниць, демонстрували протилежну картину: тоді лідирував Тшасковський з результатом 50,3% проти 49,7% у Навроцького.

Якщо late poll підтвердиться, це стане найзапеклішим другим туром президентських виборів у Польщі з моменту відновлення демократії у 1990 році. Для порівняння, у 2020 році Анджей Дуда здобув перемогу над тим самим Тшасковським з перевагою у 2,06 п.п. (51,03% проти 48,97%).

За даними late poll, явка склала 71,7%, що трохи менше від показників exit poll (72,8%). Проте це може стати найвищим результатом на президентських виборах у Польщі за останні 30 років. Вищу участь демонстрували лише на парламентських виборах 2023 року –тоді проголосували 74,38% виборців.

Late poll базується на даних із 50% випадково обраних дільниць, де дослідження проводила компанія Ipsos. Уночі очікується оновлене опитування на основі 90% дільниць – його мають оприлюднити близько 1:00 за київським часом. Похибка цього фінального виміру складатиме лише 0,5 п.п., що дозволить зробити майже остаточні висновки про переможця.

Раніше ми писали, що Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS). 

Теги: Польща вибори Рафал Тшасковський

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