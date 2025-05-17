Скандал у Румунії. Напередодні виборів фейкове об’єднання українців підтримало проросійського кандидата

Микола-Мирослав Петрецький: «Ми боремося з організаціями-привидами, які не зареєстровані, фактично не існують, але пробують говорити від імені української громади»

Росія вкладає величезні кошти, щоб дестабілізувати і дезінформувати різні держави. У тому числі кілька разів були здійснені спроби використати нацменшини як в Україні, так і в Румунії. Про це розповів президент Союзу українців в Румунії Микола-Мирослав Петрецький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком». Так, під час останніх президентських виборів у Румунії росіяни діяли через організацію, якої не існує.

«Ми вже декілька років боремося з організаціями-привидами, які не зареєстровані, фактично не існують, але пробують говорити від імені української громади і таким чином змінювати думку української громади в Румунії», – пояснив Микола-Мирослав Петрецький.

За його словами, за цими фейковими організаціями стоять люди, які зараз переховуються за кордоном, в тому числі і в Україні. Вони громадяни Румунії, частина з них є етнічними українцями, частина – румуни. Це люди, які мали проблеми з законом, проти них відкриті десятки кримінальних справ. Тому вони і покинули Румунію, але мають сидіти у в’язниці.

Заява Демократичного союзу українців Румунії (UDUR) на підтримку кандидата Джордже Сіміона у другому турі президентських виборів 18 травня, яку розповсюдив AUR – партія Сіміона Альянс «Союзу за Румунію»

«Зараз вони розповсюдили заяву про нібито про підтримку української громади в Румунії екстремістського кандидата. І його партія (Альянс «Союз за Румунію», від якої балотується Джордже Сіміон – ред.) заявляє, що Джордже Сіміон має підтримку українців. Кандидат одразу це підхоплює і каже, що цю інформацію розповсюджує Союз українців, і вона швидко почала ширитися в онлайні. Тому ми її спростували, – пояснює президент Союзу українців в Румунії. – Ми повідомили про це відповідні органи Румунії, щоб ті знайшли і притягнули до відповідальності людей, які пробують дезінформувати українську громаду і проводять політику РФ в Румунії».

Заголовок новини: Як Джордже Сіміон намагався «причепитися» до української меншини в Румунії. Він отримав підтримку від «людей, які мають проблеми із законом і переховуються за кордоном» скриншот з румунського медіа Ziare.com

Він також додає, важливо, щоби в такі моменти українська громада і українці були дуже об'єднані. Тому що тоді легше і краще правильно інформувати людей.

Нагадаємо, у Румунії відбулось голосування на повторних президентських виборах. Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції. За даними ЦВК, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня.