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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною
Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поляки організували протест через незадоволення умовами роботи та доходами

З 16:00 години польські перевізники розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Рух вантажівок обмежено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

«Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через «Ягодин-Дорогуськ» призупинено. Просимо водіїв врахувати цю інформацію», – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Нагадаємо, польські перевізники повідомили про проведення акції протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Він є одним з ключових на польсько-українському кордоні. 

Поляки хочуть провести протест через незадоволення умовами роботи та доходами. Перевізники звинувачують українських колег у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Як відомо, блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, почалася на початку листопада 2023 року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною розпочалися масштабні акції протесту польських аграріїв. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестували проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.

У листопаді того ж року польські фермери погрожували заблокувати весь кордон з Україною.

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Теги: Польща протест Держприкордонслужба

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