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Чехія визначила дату парламентських виборів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чехія визначила дату парламентських виборів
Петр Павел призначив дату виборів до Палати депутатів
фото з відкритих джерел

На цьогорічних виборах громадяни Чехії зможуть голосувати заочно з-за кордону

Президент Чехії Петр Павел призначив вибори до Палати депутатів – нижньої палати парламенту – на початок жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт чеського президента.

Так, президент Чехії встановив дати проведення виборів у країні на 3 та 4 жовтня 2025 року. Це рішення ще має затвердити своїм підписом прем'єр-міністр.

Вибори будуть офіційно оголошені після публікації рішення у Збірнику законів Чеської Республіки. Після цього партії та політичні рухи зможуть розпочати свою виборчу кампанію. Згідно із законом Чехії витрати на неї не можуть перевищувати 90 млн крон (близько 3 млн 645 тис. євро).

Новацією на цьогорічних виборах стане можливість голосувати заочно з-за кордону, що є поширеною практикою в багатьох країнах, але досі не застосовувалася в Чехії.

Як відомо, на президентських виборах у Чехії у 2023 році переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

До слова, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру президентських виборів у Румунії. Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів виборців.

Так, кандидатуру Сіміона підтримали понад 3,8 млн виборців (40,96%). У боротьбі за друге місце Нікушор Дан незначно випередив члена уряду Кріна Антонеску, набравши майже 2 млн (20,99%) та 1,9 млн (20,07%) відповідно. Значну підтримку здобув також колишній голова уряду Віктор Понта, за якого проголосували понад трохи більше як 1,2 млн виборців (13,05%).

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Теги: Чехія вибори

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