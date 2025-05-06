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«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС
Браун підпалив прапор ЄС перед меморіалом на шахті «Вуєк»
фото: скриншот відео

Відео власних дій, яке Браун опублікував у своїх соцмережах, він підписав так: «Це Польща, а не Брюссель!»

Кандидат у президенти Польщі й депутат Європарламенту Гжегож Браун зірвав прапор Європейського союзу, який висів у будівлі Міністерства промисловості, і витер об нього ноги. Як передає «Главком», про це повідомляють Polsat News та RMF24.

Браун пішов у міністерство з депутатським запитом щодо «ліквідації польської гірничодобувної промисловості». Однак в одну мить він підійшов до прапора ЄС і зняв його. Відео власних дій, яке Браун опублікував у своїх соцмережах, він підписав так: «Це Польща, а не Брюссель!».

Зрештою польський політик кинув прапор на землю й витер об нього ноги. При цьому він говорив, що «відновлює нормальний стан», адже такої країни, як ЄС, не існує, а тому, його символи нібито не перебувають під правовим захистом. При цьому він назвав ЄС «ворожою нам організацією».

Пізніше також з’явилося відео, на якому Браун підпалює прапор ЄС перед меморіалом на шахті «Вуєк».

Це вже не перший провокативний випадок повʼязаний із Брауном. Так, під час мітингу на його пдітримку, на землю скинули український прапор, який висів на будівлі місцевої мерії. 

На відео, яке з’явилося в мережі, видно натовп, що зібрався під будівлею – вочевидь, мерією Білої Підляської. В одну мить чоловік, який дістався до другого поверху будівлі зриває звідти український прапор і кидає його вниз. Усе це супроводжують радісні вигуки людей.

Раніше у Польщі кандидат в президенти Гжегож Браун увірвався до лікарні, де провели аборт та погрожував «заарештувати» лікарку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Нагадаємо, Польща готується до президентських виборів. Перший тур заплановано на 18 травня. Серед лідерів перегонів – Рафал Тшасковський, кандидат від «Громадянської платформи», та Кароль Навроцький, висуванець «Права і справедливості». Навроцькому наступає на п’яти Славомір Менцен – яскраво виражений антиукраїнський кандидат. Розрив між ними незначний, нещодавно Менцен навіть випереджав у рейтингах Навроцького. При цьому, на жаль, найбільш бажаний для українців кандидат – очільник партії «Польща 2050» Шимон Головня – не має шансів на перемогу.

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Теги: Польща

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