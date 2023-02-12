Вибори у Берліні: партія Шольца зазнала поразки
На перевиборах до земельного парламенту Берліна тріумфувала опозиційна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС)
Уперше за понад 20 років Християнсько-демократичний союз (ХДС) на перевиборах до земельного парламенту Берліна, виграє у Соціал-демократичної партії Німеччини, яку називають партією Олафа Шольца. Про це повідомляє ARD.
Як прогнозує видання, на повторних виборах до Палати представників партія головного кандидата Кая Вегнера набирає 27,8%. Порівняно з провальними виборами 2021 року ХДС суттєво виграв – тоді союз посів третє місце з 18,0% після «зелених».
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) стала, за висновками експертів, одним з явних програшів виборів. Згідно з прогнозом ARD, партія правлячого мера Франциски Гіффі має лише 18,7%. Таким чином, вона побила свій негативний рекорд у 21,4% з 2021 року. Очевидно, дедалі менше людей у Берліні довіряють СДПН контролювати проблеми міста.
«За час свого короткого перебування на посаді Гіффі не змогла заробити жодного помітного офіційного бонусу; багато берлінців вважають, що багато речей у місті працюють надто погано. Під час виборчої кампанії вона протистояла враженню Берліна як «міста хаосу» і намагалася набрати бали як практичний виконавець і доглядач», – констатує ARD.
Отже, за друге місце наразі борються СДПН і «зелені» з 18,8%, що є рівнем 2021 року. Беттіна Яраш балотувалась у мери, але, вочевидь, була не дуже переконливою. Її як відповідального сенатора звинуватили в повсякденному транспортному хаосі в місті. Проте вона також може отримати шанс обійняти посаду мера, якщо «зелені» випередять соціал-демократів відповідно до офіційних результатів.
Як зазначає видання, Берлін зараз перебуває у важкому процесі формування уряду. Можливі як двопартійні, так і трипартійні альянси. Хто все ж таки очолить уряд Берліну та яка взагалі буде його конфігурація, поки що сказати важко. Для переможця виборів – ХДС – буде складно сформувати коаліцію. Хоча соціал-демократи і не стали переможцями, але математично вони спільно із «зеленими» та «лівими» можуть сподіватися на більшість.
Видання нагадує, що Берліну довелося проводити повторні вибори замість голосування, яке відбулося у вересні 2021 року, коли вибори проходили паралельно з федеральними. Тоді були проблеми у виборчому процесі, зокрема виявилися відсутніми бюлетені. Конституційний суд землі Берлін визнав вибори недійсними та зобов’язав їх повторити. Нічого подібного в Німеччині на державному рівні ще не було.
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