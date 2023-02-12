Стало відомо, коли Німечччина почне навчати військових ЗСУ управляти Leopard 2

Якщо все піде за планом, перші українські військові вирушать на фронт на танках Leopard 2 вже наприкінці березня

Німеччина розпочне навчання українських військових управлінню танками Leopard 2 в середині наступного тижня. Про це повідомляє Der Spiegel.

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За даними видання, до Німеччини з Польщі вже прибули перші групи українських солдатів. Навчання проходитиме на військовому полігоні в місті Мунстер, де українці навчаються на бойових машинах піхоти Marder.

«Курси будуть прискореними та займуть лише 6-8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років», – йдеться в повідомленні.

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Раніше збройні сили Німеччини повідомляли, що українських військових навчатимуть лише базовим навичкам поводження з танками, а також відпрацюванню взаємодії Leopard 2 та Marder на полі бою.

Якщо все піде за планом, перші українські військові вирушать на фронт на Leopard 2 вже наприкінці березня, зазначає видання. Від початку війни Німеччина вже навчила майже 1,5 тис. українських солдатів управлінню різними бойовими системами, такими як зенітні самохідні установки Gepard та гаубиці Panzerhaubitze 2000.