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Франція та Німеччина висловили підтримку Україні, росіяни гатили по східних областях – головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Франція та Німеччина висловили підтримку Україні, росіяни гатили по східних областях – головне за ніч
фото з відкритих джерел

Триває 351-а доба повномасштабної війни Росії проти України 

Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем, обговорювали подальші кроки у протидії російському агресору. Росіяни продовжують наступати і паралельно обстрілюють українські міста, є загиблий. Міжнародні партнери продовжують приймати важливі рішення для підтримки України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 лютого.

Зеленський зустрівся з лідерами Франції та Німеччини: про що говорили

Після поїздки до Великої Британії президент України Володимир Зеленський вирушив до Франції, де разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорили подальшу співпрацю для протидії російській агресії. Лідери Франції та Німеччини запевнили, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Крім того, Еммануель Макрон нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Обстріли на сході України: є загиблий

Цієї ночі тривога звучала практично в усіх східних регіонах України. Окупанти гатили по Херсону, Дніпропетровській і Донецькій областях. У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок артобстрілу є один загиблий.

Важливі рішення від міжнародних партнерів

Союзники України не спиняються в бажанні протидіяти російській агресії. Так, Ірландія працює над тим, щоб забезпечити спецтрибунал за воєнні злочини РФ проти України, Португалія передасть Україні танки Leopard 2, а Велика Британія – винищувачі.

 

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