Німецькі журналісти потрапили під обстріл у Бахмуті (відео)

На опублікованих кадрах видно, як журналісти ведуть репортаж під обстрілами

Журналісти німецького видання Bild під час роботи у місті Бахмут потрапили під російський обстріл. Про це повідомляє йдеться у відеорепортажі Bild.

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На опублікованих кадрах видно, як журналісти ведуть репортаж під обстрілами. Вони стоять на фоні зруйнованих будівель і розповідають про те, що там все ще живуть мирні жителі. В один з моментів поруч з ними чутно звуки вибухів.

«Абсурдна, навіть божевільна річ про ситуацію в Бахмуті, коли ви приїжджаєте в місто: хоча в людей можуть стріляти і вони можуть загинути в будь-який час і в будь-якому місці, у місті залишаються тисячі», – зазначив журналіст.

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Пізніше він розповів, що вибухи були на відстані в 200 м від місця їх перебування. «Поки йдемо повз зруйновані будівлі, ми самі стаємо свідками російських атак: російські військові стріляють з гранатометів по мікрорайону, де ми опитуємо мешканців…У небі видно російські літаки. Це лякає», – зізнається репортер Пауль Ронцгаймер.

Він зазначив, що «Бахмут став символом майже річної загарбницької війни Росії проти України».

Нагадаємо, триває 354 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.