Маск виступив зі звинуваченнями на адресу Зеленського

Мільярдер відреагував на допис у соцмережах, автор якого стверджував, що український лідер нібито не зацікавлений у завершенні війни

Американський мільярдер заявив, що українському президенту час залишити посаду, відреагувавши на допис про війну та вибори

Американський мільярдер Ілон Маск знову закликав президента України Володимира Зеленського піти у відставку. Він відреагував на допис у соцмережах, автор якого стверджував, що український лідер нібито не зацікавлений у завершенні війни, оскільки після цього йому доведеться зіткнутися з виборами та ризиком втратити владу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Маска.

«Ось так і триває ця бійня. Час Зеленському йти», – написав Маск у відповідь на публікацію.

Таким чином мільярдер підтримав твердження автора допису, який пов’язав продовження війни з політичними інтересами українського президента. Варто зазначсити, що Маск не коментував порушення Росією енергетичного перемир'я Трампа та небажання країни-агресора вести перемови про завершення війни.

фото: скриншот заяви

Варто зазначити, що питання президентських виборів в Україні залишається предметом політичних дискусій. Через повномасштабну російську агресію в країні діє воєнний стан, а проведення виборів у цей період заборонене законодавством.

Володимир Зеленський раніше заявляв про готовність України провести вибори за умови забезпечення необхідної безпеки. Зокрема, він пропонував тимчасове припинення вогню, яке дало б змогу організувати голосування.

Російська влада регулярно використовує тему виборів для критики українського керівництва та заяв про нібито нелегітимність Зеленського. Київ наголошує на необхідності дотримуватися законодавства й забезпечити умови для вільного та безпечного волевиявлення громадян.

Заява Маска пролунала на тлі загострення дискусій навколо підходів адміністрації президента США Дональда Трампа до завершення війни та відносин Вашингтона з Києвом.