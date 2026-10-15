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Маск виступив зі звинуваченнями на адресу Зеленського

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Маск виступив зі звинуваченнями на адресу Зеленського
Мільярдер відреагував на допис у соцмережах, автор якого стверджував, що український лідер нібито не зацікавлений у завершенні війни
фото: Офіс президента України, Reuters

Американський мільярдер заявив, що українському президенту час залишити посаду, відреагувавши на допис про війну та вибори

Американський мільярдер Ілон Маск знову закликав президента України Володимира Зеленського піти у відставку. Він відреагував на допис у соцмережах, автор якого стверджував, що український лідер нібито не зацікавлений у завершенні війни, оскільки після цього йому доведеться зіткнутися з виборами та ризиком втратити владу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Маска.

«Ось так і триває ця бійня. Час Зеленському йти», – написав Маск у відповідь на публікацію.

Таким чином мільярдер підтримав твердження автора допису, який пов’язав продовження війни з політичними інтересами українського президента. Варто зазначсити, що Маск не коментував порушення Росією енергетичного перемир'я Трампа та небажання країни-агресора вести перемови про завершення війни.

Маск виступив зі звинуваченнями на адресу Зеленського фото 1
фото: скриншот заяви

Варто зазначити, що питання президентських виборів в Україні залишається предметом політичних дискусій. Через повномасштабну російську агресію в країні діє воєнний стан, а проведення виборів у цей період заборонене законодавством.

Володимир Зеленський раніше заявляв про готовність України провести вибори за умови забезпечення необхідної безпеки. Зокрема, він пропонував тимчасове припинення вогню, яке дало б змогу організувати голосування.

Російська влада регулярно використовує тему виборів для критики українського керівництва та заяв про нібито нелегітимність Зеленського. Київ наголошує на необхідності дотримуватися законодавства й забезпечити умови для вільного та безпечного волевиявлення громадян.

Заява Маска пролунала на тлі загострення дискусій навколо підходів адміністрації президента США Дональда Трампа до завершення війни та відносин Вашингтона з Києвом.

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Теги: Ілон Маск Володимир Зеленський Starlink війна Україна вибори США переговори

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