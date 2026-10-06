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Ізраїльський міністр ледве уникнув удару РФ на кордоні України – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ізраїльський міністр ледве уникнув удару РФ на кордоні України – ЗМІ
Сам міністр фінансів не постраждав і продовжив свій візит до України
фото: Facebook/Elkin.Zeev, ДСНС

Зеєв Елькін прямував до України через пункт пропуску Паланка – Маяки – Удобне

Ізраїльський міністр Зеєв Елькін ледь не потрапив під російський удар під час поїздки до України. Снаряд упав біля пункту пропуску Паланка – Маяки – Удобне на кордоні Молдови та України приблизно за кілька хвилин до того, як через нього проїхав Елькін. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, пише «Главком».

Сам Елькін не постраждав і продовжив свій візит до України. За даними ізраїльського телеканалу 14, міністр перебував неподалік від пункту пропуску, коли стався інцидент.

Інцидент на кордоні стався вранці 5 жовтня. Приблизно о 09:38 біля молдовського пункту пропуску Паланка впав снаряд. За інформацією Прикордонної поліції Молдови, він після удару об землю відрикошетив і влучив у рейсовий автобус, який стояв біля шлагбаума.

Внаслідок падіння снаряда пошкоджено автобус і контрольну будку пункту пропуску. Один співробітник Прикордонної поліції Молдови дістав поранення. Інших постраждалих, за попередніми даними, не було.

Через обстріл окупантів роботу пункту пропуску тимчасово призупинили. Людей закликали утриматися від поїздок у район Паланки та дотримуватися вказівок правоохоронців. Згодом роботу пункту пропуску відновили у звичайному режимі.

Елькін прибув до Києва з офіційним візитом. 5 жовтня він зустрівся з представниками єврейських громад України в культурному центрі «Натів». Разом із ним у зустрічі взяли участь новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт та голова організації «Натів» Алон Шохам.

Під час зустрічі Елькін, зокрема, говорив про зміни в Ізраїлі після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Його візит до України відбувається напередодні третьої річниці цієї атаки.

Зеєв Елькін народився у Харкові та у 1990 році переїхав до Ізраїлю. Нині він обіймає посаду додаткового міністра у Міністерстві фінансів Ізраїлю та відповідає, зокрема, за роботу культурного центру «Натіва».

Інцидент біля Паланки стався на тлі регулярних російських атак на українську прикордонну інфраструктуру. Раніше російські війська вже завдавали ударів по пунктах пропуску на кордоні України з Молдовою та Румунією.

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Теги: війна Ізраїль обстріл Україна Молдова

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