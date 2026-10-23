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У Белграді 150 тис. людей вийшли на мітинг напередодні виборів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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У Белграді 150 тис. людей вийшли на мітинг напередодні виборів
Прихильники «Студентського списку» вийшли на масову демонстрацію проти політичної сили Александра Вучича
Фото: Armin Durgut

Прихильники студентського руху закликали сербів підтримати опозицію на дострокових парламентських виборах 25 жовтня

У столиці Сербії Белграді 22 жовтня відбувся масштабний мітинг опозиції напередодні дострокових парламентських виборів. За оцінкою незалежної організації Archive of Public Gatherings, на акцію прийшли близько 150 тис. людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AFP.

Учасники демонстрації зібралися на площі Славія та прилеглих вулицях, закликаючи покласти край багаторічному правлінню Сербської прогресивної партії (SNS) Александра Вучича.

Протестувальники також агітували голосувати за опозиційний «Студентський список» — політичний рух, який сформувався на хвилі масових антикорупційних виступів.

На мітингу майоріли прапори з гаслом «Студенти перемагають». Демонстранти скандували заклики до перемоги, свистіли та закликали до політичних змін.

«Ми покладемо край 14 рокам приниження, хаосу та зради, а також десятиліттям, коли особисті й партійні інтереси ставили вище за ваші», — заявив професор університету Югослав Гашич, один із кандидатів «Студентського списку».

Тисячі протестувальників заповнили центральні вулиці та площу Славія в Белграді напередодні парламентських виборів
Тисячі протестувальників заповнили центральні вулиці та площу Славія в Белграді напередодні парламентських виборів
Фото: Marko Djurica / Reuters

Опозиційний рух висунув 250 кандидатів на 250 місць у парламенті Сербії. Серед них — викладачі університетів, громадські діячі та люди, які раніше не брали активної участі в політиці.

Головною вимогою студентів залишається боротьба з корупцією та притягнення посадовців до відповідальності.

Парламентські вибори в Сербії відбудуться в неділю, 25 жовтня.

«Студентський список» став найсерйознішим викликом для Сербської прогресивної партії, яка перебуває при владі з 2012 року.

Александр Вучич, який раніше очолював уряд і державу, залишив президентську посаду, щоб взяти участь у виборах як кандидат на посаду прем'єр-міністра.

Поки опозиція проводила мітинг у центрі Белграда, Вучич виступав перед своїми прихильниками в іншій частині столиці. Він закликав виборців підтримати його політичну силу.

Політолог Белградського університету Душан Вучичевич припускає, що студентський рух може здобути понад 40% голосів. Такий результат став би найбільшим успіхом опозиції від часу приходу SNS до влади.

Учасники опозиційного мітингу в Белграді закликають підтримати студентський рух на дострокових парламентських виборах у Сербії
Учасники опозиційного мітингу в Белграді закликають підтримати студентський рух на дострокових парламентських виборах у Сербії
Фото: Armin Durgut

Напередодні голосування політична напруга в Сербії залишається високою, а результати виборів можуть визначити подальший напрям розвитку країни.

Нагадаємо, 8 вересня «Главком» повідомляв, що Вучич оголосив дату дострокових парламентських виборів — 25 жовтня. Тоді ж стало відомо, що правляча Сербська прогресивна партія визначила його очільником свого виборчого списку.

Раніше «Главком» писав, що 27 червня Вучич заявив про намір залишити президентську посаду. Він пояснив, що більше не може балотуватися на пост глави держави через обмеження кількості

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Теги: вибори студенти Сербія опозиція мітинг

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