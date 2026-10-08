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Новий посол Ізраїлю в Україні пояснив, що показала історія з літаком Flydubai, який ледь уникнув катастрофи минулого тижня

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Новий посол Ізраїлю в Україні пояснив, що показала історія з літаком Flydubai, який ледь уникнув катастрофи минулого тижня
Розенбліт провів паралель між діями пасажирів Flydubai та українців в умовах небезпеки
фото: glavcom.ua

Рої Розенбліт: «Сантехнік та стоматолог врятували 174 пасажирів»

Інцидент із літаком Flydubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва та минулого тижня ледь не зазнав катастрофи, продемонстрував здатність звичайних людей діяти в критичній ситуації та рятувати інших. Про це новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів у першому ексклюзивному інтерв'ю українським ЗМІ, яке він дав «Главкому».

Дипломат зазначив, що подія має важливе значення не лише для Ізраїлю та Близького Сходу, а й для світової цивільної авіації загалом. Регулярний рейс Flydubai з Дубая до Тель-Авіва виконував екіпаж, командиром якого був громадянин Індії Сміт Мучхал, а другим пілотом – громадянин Оману.

«Ізраїль, на жаль, був однією з перших країн, яка зіткнулася з тероризмом у цивільній авіації. Наші літаки та літаки з нашими громадянами захоплювали ще з початку 1970-х, тож ми вибудували цілу систему протидії. Багато хто пам'ятає літак Air France, який у 1976 році викрали на рейсі з Тель-Авіва: він приземлився в Уганді, і наші військові полетіли туди визволяти заручників. Таких випадків у нас було чимало, але останній інцидент усе одно нас вразив», – підкреслив посол.

За його словами, другий пілот міг бути радикальним ісламістом. Під час польоту він поранив ножем командира та спробував спричинити катастрофу. Літак, який перебував на висоті близько 34 тис. футів (10,4 км), протягом хвилини знизився до 14 тис. футів (4,3 км). За одну хвилину лайнер втратив близько 20 тис. футів висоти.

Пасажири втрутилися в ситуацію на борту

Попри поранення, командиру вдалося відчинити двері кабіни. Один із пасажирів, який ішов із бізнес-класу до вбиральні, помітив, що відбувається щось незвичайне, та покликав інших на допомогу. До кабіни увійшли троє пасажирів-ізраїльтян. Вони відвели пораненого командира та знешкодили другого пілота, зв'язавши йому руки. Однак у цей час літак продовжував некеровано втрачати висоту.

Одним із пасажирів був сантехнік Янів Хаюн. Як розповів Розенбліт, напередодні чоловік дивився на Netflix серіал про авіаційні катастрофи. Не маючи професійних знань про керування літаком, він інтуїтивно потягнув на себе органи керування та зумів зупинити пікірування.

Сантехнік Янів Хаюн допоміг зупинити пікірування літака
Сантехнік Янів Хаюн допоміг зупинити пікірування літака
фото: Reuters

Інший пасажир, стоматолог Шота Мосаєв, який народився та виріс у Грузії, тим часом надав допомогу пораненому командиру та зупинив кровотечу. Керування зрештою перебрав інший екіпаж, який перебував у хвостовій частині літака та мав виконувати зворотний рейс із Тель-Авіва до Дубая. Літак вдалося успішно посадити в Саудівській Аравії.

Стоматолог Шота Мосаєв надав допомогу пораненому командиру Flydubai
Стоматолог Шота Мосаєв надав допомогу пораненому командиру Flydubai
фото: Ярів Кац

Пораненому пілоту було надано медичну допомогу, правоохоронці затримали другого пілота для допиту, а пасажири продовжили подорож до Ізраїлю іншим літаком авіакомпанії.

Розенбліт порівняв дії ізраїльтян та українців

За словами посла, звичайні пасажири допомогли врятувати 174 людей та членів екіпажу. «Є голлівудські фільми, де навчені пілоти-винищувачі або бійці спецназу рятують літаки від викрадення. Але тут звичайні громадяни Ізраїлю, які поверталися з відпустки – сантехнік, стоматолог та інші звичайні люди – врятували ситуацію», – зазначив дипломат.

Розенбліт наголосив, що ізраїльтяни, опинившись у небезпечній ситуації, здатні брати відповідальність на себе та діяти, щоб урятувати інших. На його думку, подібні риси протягом останніх років продемонстрували й українці. «Я вважаю, що останні чотири з половиною роки довели: українці теж мають цю рису – цю мужність, цю солідарність, цю здатність діяти в умовах небезпеки та рятувати власні життя й життя інших людей», – заявив посол.

Нагадаємо, прокуратура ОАЕ визнала напад другого пілота на капітана рейсу Flydubai спробою теракту. За даними слідства, під час польоту з Дубая до Тель-Авіва другий пілот атакував командира аварійною сокирою та спробував перехопити керування літаком. Розслідування триває: правоохоронці встановлюють мотив нападника та його можливі зв'язки.

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Теги: теракт Ізраїль авіація літак посол напад пілот Рої Розенбліт

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