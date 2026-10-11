Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий посол Ізраїлю пояснив, чому співпраця з Україною в галузі ППО не така продуктивна, як хотілося б українцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Новий посол Ізраїлю пояснив, чому співпраця з Україною в галузі ППО не така продуктивна, як хотілося б українцям
Рої Розенбліт: І для Ізраїлю, і для України – Іран є значною частиною проблеми; водночас ми самі потребуємо засобів протиповітряної оборони
фото: glavcom.ua

Рої Розенбліт: «У багатьох аспектах ППО українці зараз лідирують у світі й набагато нас випереджають»

Ізраїль та Україна продовжують діалог щодо протиповітряної оборони й протидії іранським безпілотникам, однак подробиці можливої співпраці не розголошують. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив новопризначений  посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт

За словами дипломата, Ізраїль має значний досвід протиповітряної оборони, адже постійно стикається із загрозами з боку Ірану та пов’язаних із ним збройних угруповань. Серед них він назвав хуситів у Ємені, шиїтські формування в Іраку та «Хезболлу» в Лівані.

Водночас, наголосив Розенбліт, географічні умови Ізраїлю суттєво відрізняються від українських.

«Українцям, ймовірно, важко уявити, наскільки малим є Ізраїль і наскільки близько до нас розташовані вороги. Перетнути Ізраїль зі сходу на захід – від річки Йордан до Середземного моря – можна щонайбільше за годину й двадцять хвилин. Для прикладу, щоб дістатися з Києва до Умані, потрібно учетверо більше часу», – сказав посол.

Дипломат також звернув увагу на спільний для обох держав чинник загрози – Іран. Водночас він визнав, що Ізраїль і сам потребує засобів протиповітряної оборони.

«Діалог між Україною та Ізраїлем щодо цих та інших питань триває, однак я не можу вдаватися в подробиці цієї теми», – зазначив посол.

Водночас у питанні протиповітряної оборони Україна вже має значний власний досвід, набутий під час повномасштабної війни з Росією. Саме це, за словами ізраїльського дипломата, дає українцям перевагу в низці напрямів.

«У багатьох аспектах ППО українці зараз лідирують у світі й набагато нас випереджають», – додав Рої Розенбліт.

Раніше новопризначений  посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів про свої перші враження від Києва, який, попри повномасштабну війну та регулярні російські атаки, здивував його активним життям, архітектурою та стилем мешканців.

Як відомо, 21 серпня 2026 року Рої Розенбліт розпочав дипломатичну місію в Україні. Під час вручення копій вірчих грамот він заявив, що розраховує на поглиблення відносин між Україною та Ізраїлем.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.

До слова, новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт пояснив, який особистий зв'язок має його родина з Україною. Він розповів, що родина його дружини походить із Прилук на Чернігівщині та близько століття тому емігрувала до Ізраїлю.

Читайте також:

Теги: Ізраїль посол Україна системи ППО Рої Розенбліт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павлоград – це прифронтовий район, який постійно під обстрілами окупантів, тому там важко контролювати рівень повітряної загрози
Дніпропетровщина просить скасувати два рівні повітряної тривоги: названо причину
16 вересня, 10:01
Фінансування закупівлі ракет для Patriot у межах кредиту ЄС було схвалено минулого тижня
Євросоюз не може оплатити ракети Patriot для України
18 вересня, 21:29
Крижанівський пригадав перший візит Леоніда Кучми у статусі прем’єра до Росії
«Фейсом об тейбл». Експосол у РФ розповів про методи роботи Кремля з вищим керівництвом України
22 вересня, 03:56
США випробували дрони Bumblebee
США випробували дрони-перехоплювачі, перевірені в Україні
23 вересня, 11:56
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також привітав внесення українського законопроєкту до Верховної Ради
Угорщина заявила про домовленість з Україною, якої Орбан не досяг за 10 років
2 жовтня, 10:03
Проблема виникла, зокрема, через складність технічного обслуговування літаків, які Україна отримала від країн-партнерів
Зеленський повідомив про проблему з F-16
2 жовтня, 13:23
Удар по Північному мосту у Києві
Мости Києва під загрозою: Чмут оцінив можливості Росії
Вчора, 01:23
Трамп відкрив шлях російському дизелю, дрони атакували нафтотермінал у Ростові: головне за ніч 10 жовтня
Трамп відкрив шлях російському дизелю, дрони атакували нафтотермінал у Ростові: головне за ніч 10 жовтня
Вчора, 05:57
Національний банк оновив офіційний курс валют на 5 жовтня 2026 року
Курс валют 5 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
5 жовтня, 09:53

Події в Україні

ЗСУ отримали накази для забезпечення енергетичного перемир'я з Росією – Зеленський
ЗСУ отримали накази для забезпечення енергетичного перемир'я з Росією – Зеленський
Новий посол Ізраїлю пояснив, чому співпраця з Україною в галузі ППО не така продуктивна, як хотілося б українцям
Новий посол Ізраїлю пояснив, чому співпраця з Україною в галузі ППО не така продуктивна, як хотілося б українцям
Хмара пояснив, як Україна протидіє російським дронам ще до запуску
Хмара пояснив, як Україна протидіє російським дронам ще до запуску
Зеленський розповів, чи погодиться на енергетичне перемир’я
Зеленський розповів, чи погодиться на енергетичне перемир’я
Міністр оборони назвав найефективніший засіб боротьби з російськими реактивними дронами
Міністр оборони назвав найефективніший засіб боротьби з російськими реактивними дронами
Дизель для Трампа: мер Бучі підготував подарунок президенту США
Дизель для Трампа: мер Бучі підготував подарунок президенту США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua