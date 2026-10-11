Новий посол Ізраїлю пояснив, чому співпраця з Україною в галузі ППО не така продуктивна, як хотілося б українцям

Рої Розенбліт: І для Ізраїлю, і для України – Іран є значною частиною проблеми; водночас ми самі потребуємо засобів протиповітряної оборони

Рої Розенбліт: «У багатьох аспектах ППО українці зараз лідирують у світі й набагато нас випереджають»

Ізраїль та Україна продовжують діалог щодо протиповітряної оборони й протидії іранським безпілотникам, однак подробиці можливої співпраці не розголошують. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив новопризначений посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт

За словами дипломата, Ізраїль має значний досвід протиповітряної оборони, адже постійно стикається із загрозами з боку Ірану та пов’язаних із ним збройних угруповань. Серед них він назвав хуситів у Ємені, шиїтські формування в Іраку та «Хезболлу» в Лівані.

Водночас, наголосив Розенбліт, географічні умови Ізраїлю суттєво відрізняються від українських.

«Українцям, ймовірно, важко уявити, наскільки малим є Ізраїль і наскільки близько до нас розташовані вороги. Перетнути Ізраїль зі сходу на захід – від річки Йордан до Середземного моря – можна щонайбільше за годину й двадцять хвилин. Для прикладу, щоб дістатися з Києва до Умані, потрібно учетверо більше часу», – сказав посол.

Дипломат також звернув увагу на спільний для обох держав чинник загрози – Іран. Водночас він визнав, що Ізраїль і сам потребує засобів протиповітряної оборони.

«Діалог між Україною та Ізраїлем щодо цих та інших питань триває, однак я не можу вдаватися в подробиці цієї теми», – зазначив посол.

Водночас у питанні протиповітряної оборони Україна вже має значний власний досвід, набутий під час повномасштабної війни з Росією. Саме це, за словами ізраїльського дипломата, дає українцям перевагу в низці напрямів.

«У багатьох аспектах ППО українці зараз лідирують у світі й набагато нас випереджають», – додав Рої Розенбліт.

Раніше новопризначений посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів про свої перші враження від Києва, який, попри повномасштабну війну та регулярні російські атаки, здивував його активним життям, архітектурою та стилем мешканців.

Як відомо, 21 серпня 2026 року Рої Розенбліт розпочав дипломатичну місію в Україні. Під час вручення копій вірчих грамот він заявив, що розраховує на поглиблення відносин між Україною та Ізраїлем.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.

До слова, новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт пояснив, який особистий зв'язок має його родина з Україною. Він розповів, що родина його дружини походить із Прилук на Чернігівщині та близько століття тому емігрувала до Ізраїлю.