Вибори у США. Трамп порушив 20-річну традицію, наслідуючи практику Росії

Трамп відмовився від міжнародного контролю за виборами у США

Адміністрація президента США вперше з 2002 року не запросила спостерігачів ОБСЄ на вибори

Президент США Дональд Трамп порушив багаторічну традицію міжнародного спостереження за американськими виборами. Його адміністрація вперше за 24 роки не запросила представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для моніторингу проміжних виборів до Конгресу. Рішення викликало критику серед американських законодавців та представників міжнародної організації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

Сполучені Штати запрошували міжнародних спостерігачів ОБСЄ на федеральні вибори з 2002 року. Однак цього разу адміністрація Трампа вирішила відмовитися від усталеної практики.

За моніторинг виборів відповідає Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ. Його представники оцінюють дотримання демократичних стандартів, аналізують виборче середовище та надають рекомендації щодо вдосконалення виборчого процесу. При цьому спостерігачі не втручаються в голосування та не впливають на його результати.

США є однією з 57 держав-учасниць ОБСЄ. Відмова Вашингтона від міжнародного моніторингу привернула увагу ще й тому, що раніше спостерігачів організації не допускали до виборів Росія та Білорусь. Виборчі процеси в цих країнах неодноразово зазнавали міжнародної критики через порушення демократичних стандартів.

Сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала рішення адміністрації Трампа, наголосивши на важливості прозорості американських виборів. «Рішення адміністрації Трампа не запрошувати міжнародних спостерігачів до США глибоко суперечить духу свободи, демократії та прозорості, які визначають наші вибори», – заявила вона.

Негативно відреагували й представники ОБСЄ. У спільній заяві Бюро з демократичних інститутів та прав людини і Парламентської асамблеї організації рішення американської адміністрації назвали прикрим. Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Жоан Понс наголосив, що відмова від спостерігачів стала відступом від практики, якої Сполучені Штати дотримувалися понад два десятиліття.

«Після більш ніж двох десятиліть, протягом яких США вітали спостерігачів ОБСЄ на своїх федеральних виборах, це рішення є суттєвим відхиленням від усталеної демократичної практики», – зазначив він.

Особливе занепокоєння висловив член Палати представників Стів Коен, який входить до Гельсінської комісії. На його думку, адміністрація Трампа свідомо намагається уникнути міжнародного контролю за виборчим процесом.

«Я думаю, що Трамп взагалі не хоче жодних спостерігачів, бо, на мою думку, він збирається влаштувати кілька витівок нації в день виборів», – сказав Коен.

Сенатор Шелдон Вайтгаус також розкритикував відмову від міжнародного спостереження. Він назвав це тривожним сигналом для демократії, який ставить США в один ряд із Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. Під час голосування американці обиратимуть новий склад Палати представників та частину Сенату.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити по $5 тис. кожному дорослому американцю, якщо Республіканська партія збереже контроль над обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів 3 листопада. За підрахунками Reuters, реалізація такої ініціативи коштуватиме приблизно $1,35 трлн. Водночас Трамп не пояснив, звідки уряд візьме необхідні кошти, та не представив механізму виплат.