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Вибори в Словаччині: хто з політиків може врятувати відносини з Україною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибори в Словаччині: хто з політиків може врятувати відносини з Україною
Більшість голосів у словацькому парламенті можна досягнути лише залучивши до коаліції «бронзового призера» перегонів – партію «Голос» колишнього прем’єра Петера Пеллегріні
фото з відкритих джерел

Від рішення керівництва партії «Голос» залежатиме подальший зовнішній вектор Словаччини

Перемогу на парламентських виборах у Словаччині 30 вересня отримала партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо. Крім того, головні партнери Smer-SD здобули достатньо мандатів, щоб разом сформувати більшість. Проте те, чи отримає Словаччина проросійську більшість у парламенті, залежить від партії «Голос» колишнього прем’єра Петера Пеллегріні. Про це повідомляє trend.sk.

Чому вибори в Словаччині стали викликом для України

ЛІдер партії Smer-SD, колишній прем’єр Роберт Фіцо обіцяв не лише зупинити військову допомогу Україні, але й притягнути до відповідальності членів попереднього уряду за те, що ті передали Києву винищувачів МіГ-29. Перемоги Фіцо також активно чекали в Угорщині – прем’єр Віктор Орбан сподівається отримати союзника для боротьби із євроінституціями.

Радикалізація Smer-SD дозволила відтягнути голоси від «Республіки». Ця неонацистська партія боролася за третє місце, під час кампанії їй прогнозували результат аж до 12%. Однак у день голосування вона показала несподівано провальний результат.

Втім, до парламенту пройшла інша партія, яка майже гарантовано буде коаліційним партнером Smer-SD. Йдеться про Словацьку національну партію (СНП) колишнього спікера Андрея Данко (5,63%). Ці партії раніше вже були коаліційними партнерами. До того ж, Данко вже давно озвучує проросійські тези, подібні до нової риторики Фіцо.

Прозахідні сили можуть похвалитися лише другим місцем партії «Прогресивна Словаччина» (17,96%), а також проходженням до парламенту двох правоконсервативних партій: SaS (6,32%) та Християнсько-демократичного руху (6,82%).

Втім, ані коаліція Smer-SD та СНП, ані тріо «Прогресивна Словаччина» – ХДР-SaS не матимуть голосів більшості у парламенті.

Хто може «врятувати» ситуацію 

Більшість голосів у словацькому парламенті можна досягнути лише залучивши до коаліції «бронзового призера» перегонів – партію «Голос» ще одного колишнього прем’єра Петера Пеллегріні (14,7%). Саме ця політична сила отримала «золоту акцію». Від рішення її керівництва залежатиме подальший зовнішній вектор Словаччини.

Як зазначають словацькі ЗМІ, Пеллегріні не має проросійських сентиментів та в принципі симпатизує Україні під час війни. Інша річ, що він не афішував такі погляди під час виборчої кампанії, боячись втрати голосів. Тож, приєднання «Голосу» про проєвропейської коаліції не можна виключати. Але для реалізації цього сценарію Пеллегріні мають також запропонувати щось суттєве – тобто, посаду прем’єра.

Чого очікувати українцям, якщо сформується коаліція з лідерством проросійського Роберта Фіцо

За прогнозами аналітиків, у цьому випадку Словаччина зупинить передачу військового обладнання та приєднається до табору країн, які вимагатимуть скорішого початку мирних переговорів із РФ. 

Інша справа – виготовлення для ЗСУ бронетехніки та боєприпасів, а також ремонт військової техніки. Ці послуги Братислава робить не безкоштовно, а отримає платню від ЄС. За оцінками експертів, Фіцо навряд чи піде на скасування цих угод, оскільки вони вигідні для самої Словаччини. Ще один ризик – новий уряд з великою ймовірністю загострить конфлікт із Україною щодо зерна. 

Проте найбільшим ризиком від нового словацького уряду для нас стане його позиція з питання санкцій проти РФ.

Нагадаємо, результати виборів у Словаччині можуть позначитися на підтримці України Братиславою. Партія Фіцо побудувала свою кампанію на антиукраїнській риториці з обіцянками припинити військову допомогу Україні. Однак самостійно сформувати уряд буде неспроможна жодна з партій, яка потрапить до парламенту, тому прем’єра і його кабінет обиратимуть коаліційно.

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Теги: вибори Словаччина Україна

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