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Глава Пентагону назвав загальну суму військової допомоги Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава Пентагону назвав загальну суму військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

США обіцяють надалі підтримувати ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала військову допомогуна суму більш ніж 76 млрд дол. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, передає пресслужба Пентагону.

Зазначається, що в цю суму входить як пряма оборонна допомога від США, так і постачання озброєнь від інших союзників.

«Разом ми надаємо Україні допомогу з безпеки, необхідну для нинішнього контрнаступу, і допомагаємо їй розвивати сили, які здатні відбити майбутню агресію. І разом ми продовжуємо демонструвати нашу залізну цілеспрямованість», – зазначив Остін.

Також зазначається, що ключовими темами засідання у форматі «Рамштайн» є майбутнє ЗСУ та розвиток коаліції з підтримки України.

Нагадаємо, триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Теги: США війна Україна

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