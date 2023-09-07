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Обмін полоненими «всіх на всіх». Буданов зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмін полоненими «всіх на всіх». Буданов зробив заяву
фото ілюстративне

Україна максимально близька до обміну полоненими «всіх на всіх»

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими «всіх на всіх». За його словами, це складний процес і він триває. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Процес обміну військовополоненими триває і станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію Російської Федерації. Але ми й це подолаємо», – сказав Буданов.

Очільник ГУР додав, що на теперішній момент існують певні перепони, які створює винятково Росія, і над їх подоланням триває робота.

Буданов наголосив, що ситуація не настільки складна, як можна собі уявити. Тож Україна максимально близька до того, щоби найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими «всіх на всіх».

«Просто треба знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту», – додав він.

Раніше Лубінець розповів, кого з українців найважче повертати з полону.

Також зазначалось, що Україна готова обміняти полонених військових РФ на політв'язнів Кремля.

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Теги: окупанти війна полон Україна Кирило Буданов

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