Навіщо Литва допомагає білорусам. Україні на замітку

Працюючі люди – найголовніший капітал сьогодні

У Литві розповіли, як допоможуть білорусам після заборони Лукашенка видавати паспорти за кордоном. Моєю першою реакцією на цю новину була фраза – нехай самі собі допоможуть. Справді, віддали свою країну на розграбування вусатому таргану, боролися за допомогою квіточок, протест виглядав жалюгідно. Нехай їдуть додому і допомагають собі самі.

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З іншого боку – у Литви свої інтереси. Є непогані працездатні люди. Які хочуть жити нормально, працювати, платити податки і бути корисними країні, де немає Лукавого. Литва їм підходить. Вони зі свого боку принесуть Литві користь і не будуть тягарем для держави. Тому що люди, які працюють, – найголовніший капітал сьогодні.

Це та проста істина, яку в нас не розуміють податкові ідеологи від Азарова і до Гетманцева, різноманітні чиновники і в одній обоймі з ними представники «Третього сектора». Усі, хто ускладнює людям життя і робить його менш зручним.

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У Литві прекрасно знають, яка божевільна конкуренція зараз у Євросоюзі за молодих людей, які хочуть працювати, а не жити на допомогу. І прекрасно закриють свою демографічну ситуацію за рахунок донорства Білорусі. Так Польща закривала свої проблеми ще до війни за рахунок українців, які приїжджали. Так Україна... українські еліти ще навіть не прийшли до розуміння проблеми. Або сприймають її вирішення на рівні «Не випускати чоловіків і після війни...»